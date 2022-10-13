Кредит в АТБ теперь можно оформить онлайн

Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает новую услугу — оформление кредита через приложение АТБ Мобайл . Теперь действующие клиенты могут оформить заём без посещения офиса, а также воспользоваться сниженной ставкой от 5% годовых.

Для оформления кредита онлайн необходимо подать заявку в приложении АТБ Мобайл. Рассмотрение займет всего несколько минут. После окончания оформления деньги сразу поступят на цифровую карту, которую можно бесплатно оформить одновременно с кредитом. Их можно использовать для оплаты покупок, снятия наличных в банкомате, перевести на любой открытый счет АТБ или в другие банки.

«Если вам срочно понадобились деньги, но нет времени идти в банк, то это предложение для вас. Несколько касаний на смартфоне — и всё оформлено, а деньги у вас на карте. К тому же кредит онлайн ещё и более выгодный. В офисах банка минимальная ставка начинается от 5,5%*, а при онлайн оформлении — от 5% годовых», — рассказала Анастасия Пензина, директор территориального управления АТБ по Кемеровской области и Алтайскому краю.

В приложении АТБ Мобайл клиент может получить сумму от 30 до 300 тысяч рублей на срок от 13 месяцев до 5 лет. Кредит предоставляется без залога и поручительства.

На выбор клиента предлагаются условия оформления кредита с учетом оформления личного страхования или без него. Погашать кредит можно также через приложение путем перечисления средств на счет цифровой карты.

Сотрудники АТБ всегда готовы ответить на ваши вопросы по номеру горячей линии 8−800−775−88−88 (звонок по России бесплатный).