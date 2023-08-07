Только до 15 августа стильный кроссовер OMODA C5 и технологичный седан OMODA S5 можно приобрести в беспроцентную рассрочку до 78 месяцев без первоначального взноса в Автоцентре АНТ.

Кроссовер OMODA C5 и седан OMODA S5 теперь можно взять в рассрочку до 78 месяцев.

OMODA C5

Ультрасовременный кроссовер OMODA C5 сразу бросается в глаза, впечатляет и удивляет. В нем гармонично сочетаются высокотехнологичный футуристичный дизайн и спортивный рельеф. Обтекаемый силуэт не только привлекает внимание, но и несет полезную функцию — уменьшает сопротивление и понижает расход топлива.

OMODA C5 построен на современной платформе Т1X, обеспечивающей простор и хорошую геометрическую проходимость. Автомобиль имеет оптимальные углы въезда и съезда, а также дорожный просвет. Великолепную динамику обеспечивают двигатель 1.5 Turbo (Турбо) с вариатором CVT25. Коробка передач здесь надежная, долговечная, что позволяет машине развивать максимальную мощность до 147 л. с.

Внутри салона максимально комфортно. Причем, как водителю, так и пассажирам. Передние сиденья сделаны по образцу спорткаров: высокий цельный подголовник, развитая боковая поддержка подушек сидений, перфорированная эко-кожа.

Кроме того, интерьер OMODA C5 технологичен. Здесь есть два сдвоенных экрана высокого разрешения по 10.25 дюйма каждый, многоцветная атмосферная подсветка, беспроводная зарядка, качественная аудиосистема и множество других приятных мелочей, из которых и складывается комфорт.

Кроссовер OMODA C5. Фото: Светлана Рогожникова. Кроссовер OMODA C5. Фото: Светлана Рогожникова. Кроссовер OMODA C5. Фото: Светлана Рогожникова. Кроссовер OMODA C5. Фото: Светлана Рогожникова. Кроссовер OMODA C5. Фото: Светлана Рогожникова. Кроссовер OMODA C5. Фото: Светлана Рогожникова.

OMODA S5

Дизайн седана OMODA S5 не менее футуристичен и сразу ассоциируется с инновациями, комфортом и безопасностью. Решетка и ромбы градиентной формы создают визуальный 3D-эффект, динамическая интеграция дальнего и ближнего света реализована в едином оптическом элементе. Законченность образу придает алюминиевая окантовка декоративных элементов выхлопной системы.

Салон OMODA S5 отделан высококачественными материалами, его элементы декорированы двойной прострочкой, сиденья обтянуты кожей. Передние сидения здесь, кстати, тоже выполнены в спортивном стиле. В сочетании с многофункциональным рулевым колесом, имеющим множество регулировок, это делает управление седаном максимально удобным.

Пользователям OMODA S5 предлагаются два бензиновых четырехцилиндровых двигателя, объемом 1,5 литра. Первый — прост и надежен, выполнен по классической схеме. Во втором — турбированном — акцент сделан на спортивные возможности.

Управлять седаном водителю помогает целый комплекс разнообразных электронных систем. В том числе: адаптивный круиз-контроль, систему контроля дистанции, ассистент удержания автомобиля в полосе и многие другие функции.

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