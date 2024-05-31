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Крупная и сочная черешня: из каких стран привозят плоды в Сибирь и как правильно выбрать

Первые сочные и яркие плоды появилась в продаже на рынках Барнаула. Многие задаются вопрос продавцам — откуда привозят такую красивую и любимую многими черешню. А продавцы хитро отвечают — из Узбекистана, Киргизии.

Яркую черешню и спелые персики заметили на барнаульском рынке.
Яркую черешню и спелые персики заметили на барнаульском рынке.
altapress.ru

Кто-то верит, другие сомневаются.

Тем не менее, давно известны основные поставщики черешни в Россию — Китай, Азербайджан, Турция, Узбекистан, Казахстан, Молдова, Сербия, указывает rskrf.ru.

На российскую черешню, выращиваемую в южных регионах, приходится всего 5–10% от объема рынка этого вида фруктов в России.

Цвет черешни

Окрас черешни зависит от сорта и зрелости плода. Сейчас выращивают много разных сортов черешни с плодами от бледно-розового или желтого цвета до темно-бордового, почти черного.

Парадокс — многие светлые сорта оказываются слаще темных, но может быть и наоборот. Поэтому просто выбирать черешню по цвету не стоит.

Неравномерный окрас

Однако неравномерный окрас плодов в одной упаковке или партии означает — либо плоды собирались в разной стадии зрелости (тогда часть будет вкусной, а часть недозрелой или перезрелой), либо в партии перемешаны несколько сортов.

Размер и "бычье сердце"

Размер плодов практически не влияет на их вкус. Но покупатели предпочитают более крупную черешню, и ее стоимость, как правило, значительно выше. Так, черешня "бычье сердце" (не путать с сортом томатов) всегда значительно дороже.

Идеальный размер

Идеальные плоды черешни — целые, сухие, недеформированные, без посторонних запахов, с зеленым черешком, равномерно окрашенные, из небольшой коробки (до 5 кг), черешенки в которой имеют примерно одинаковый цвет и размер.

Обратите внимание

При выборе черешни нужно обратить внимание на наличие и цвет черешков. Во время хранения они первыми высыхают и меняют цвет с зеленого на коричневый.

Если черешки побурели и высохли, значит, черешня долго хранилась, и она уже не будет такой сочной и полезной.

Эти нехитрые советы помогут вам выбрать правильную черешню. Умеренных цен и приятного аппетита!

Ранее безопасную суточную дозу черешни назвал врач. Это 300-400 граммов.

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