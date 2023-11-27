Крупное сельскохозяйственное предприятие продают в Алтайском крае

На одной из самых плодородных земель в Волчихинском районе продается крупное сельскохозяйственное предприятие площадью 7 тыс. га. Долгов и кредитов у предприятия нет, зато есть необходимая сельхозтехника, помещения и животноводческая ферма с коровами и лошадьми.

4 тыс. га площади составляет муниципальная земля, арендованная на 49 лет. Еще 3 тыс. га — паевая земля в аренде на 20 лет с возможностью преимущественного выкупа паев и продления договора аренды.

В хозяйстве есть вся техника, необходимая для выполнения полного цикла сельхоз работ.

Для уборки урожая в наличии есть два комбайна «Вектор 410» 2021 и 2016 годов. Для покоса пригодится самоходная универсальная косилка — КСУ 2020 года.

Также имеются:

пять тракторов МТЗ-82, которые можно использовать с разными прицепами и навесами;

пять колесных тракторов «Кировец», из них четыре К700, один — К-701;

экономичный гусеничный трактор ДТ-75;

четыре автомобиля ЗИЛ-3 и ГАЗ-3307;

КамАЗ сельхозник молоковоз;

УАЗ бортовой;

посевной комплекс Моррис для легкой культивации, например, вспаханного поля;

две сеялки Футура Макс 8, предназначенные для точного высева;

сеялка Червона Зирка;

сеялки СЗС 5 секций;

почвообрабатывающее орудия (культиваторы, дискаторы, бороны и прочие);

машина для протравки семян;

пять зернометов.

Хранить всю технику можно во вместительных гаражах, которые также расположены в фермерском хозяйстве.

Для окончательной очистки и сортировки зерна работает мехток с тремя зерноочистительными машинами ОВС-25.

Имеется модульная колонковая зерносушилка «Алтай» с цистерной для хранения газа, а также современные и точные весы 30 тонн.

Кроме того, на территории хозяйства находятся: восемь складов общей площадью хранения 4,5 тонн зерновых, нефтебаза на восемь емкостей для хранения ГСМ, животноводческая ферма, столовая и здание конторы.

Обращаться по телефону: 8-923-713-8542.