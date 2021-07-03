В Алтайском крае официально открыли 55 пляжей

Официально открыты и проверены инспекторами ГИМС в Алтайском крае 55 мест для пляжного отдыха. В краевом МЧС привели список безопасных пляжей в городах и районах.

В Барнауле

пляж «Городской» ( ул. Правобережный тракт , 10 , остров «Помазкин», протока р. Обь),

ул. Правобережный тракт 10 остров «Помазкин», протока р. Обь), пляж «В парке» ( ул. Ленинградская , 7),

ул. Ленинградская 7), пляж «Парк-отель Чайка» ( ул. Пионерская Долина , 4),

ул. Пионерская Долина 4), пляж «Планета КУ» ( ул. Байкальская , 47),

ул. Байкальская 47), пляж «Бонус 21», ( ул. Г. Исакова , 149 а),

ул. Г. Исакова 149 а), пляж «Планета и человек» ( ул. Шоссе Ленточный бор , 24а).

В Бийске открыты пляжи «Зеленый клин» «Квартал АБ».

В Заринске разрешено купаться на «Городском пляже» на реке Чумыш.

В Змеиногорске — на пляже «Нагорный» (Нагорный пруд).

В Славгороде открыт пляж на озере Теплый ключ.

На озере Большое Яровое официально работают пляжи «Причал-22», «Причал-42», «Причал-55» и «Причал — 55/2».

Открыт пляж на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

На озере Ая можно купаться на пляжах «Здравница Ая», «Берёзка» и «Дикий Берег». Также в Алтайском районе прошли проверку пляжи «Парк Холмогорье. Пляж-1» и «Парк Холмогорье. Пляж-2».

Пляжи в районах

В Баевском районе работает пляж детского лагеря «Орлёнок» на озере Лена ( Баево).

Баево). В Бийском районе открыт пляж «Катунский острог» ( Смоленские карьеры).

Смоленские карьеры). В Благовещенском районе принимает гостей пляж на озере Центральное ( Благовещенка). Также открыты два пляжа на озере Кучукское рекреационно-туристического комплекса «Кучук-Алтай».

Благовещенка). Также открыты два пляжа на озере Кучукское рекреационно-туристического комплекса «Кучук-Алтай». В селе Старопесчаное Бурлинского района работает пляж «Волна» ( юго-восточный берег озера Песчаное).

юго-восточный берег озера Песчаное). В селе Волчиха Волчихинского района официально действует пляж детского оздоровительного лагеря «Волна» на озере Бычье.

В Егорьевском районе на озере Горькое-Перешеечное разрешено отдыхать на пляже базы отдыха «Заимка» и на пляжах детских оздоровительных лагерей «Золотая рыбка», «им. Титова», «Салют» в селе Новоегорьевское , а также на пляже базы отдыха «Чистый лог» в селе Петухов Лог.

а также на пляже базы отдыха «Чистый лог» в селе Петухов Лог. В селе Светлое Завьялового района работает пляж «Изумруд» и пляж детского оздоровительного лагеря «Спутник» на озере Кормовище , а также пляж «Импульс» на озере Горичка.

а также пляж «Импульс» на озере Горичка. В селе Пещерки Залесовского района открыт пляж «Золотой».

В селе Саввушка Змеиногорского района на озере Колыванском официально работают пляжи на базах отдыха «Золотая рыбка», «Эдельвейс», «Изумрудный берег», «Колываныч», «Золотые пески», «Саввушка», пляж санатория «Лазурный», пляж детского оздоровительного лагеря «Чайка» и пляжи туристических стоянок «Солнечный берег», «Ласковый прибой».

В селе Новопетровка Кулундинского района работает пляж туркомплекса «Бухта удачи» ( восточный берег озера Шекулдук).

восточный берег озера Шекулдук). В поселке 8 Марта Курьинского района открыт пляж лечебно-оздоровительного профилактория «Скала» и пляж туристической стоянки «Мечта» на озере Белое.

В Мамонтовском районе открыт пляж детского оздоровительного лагеря «Чайка» на озере Большое Островное ( с. Мамонтово).

с. Мамонтово). В селе Мельниково Новичихинского района работает пляж «Быть добру» на озере Горьком.

В селе Солнечное Первомайского района разрешено купаться на пляже «Солнечный» ( ул. Кольцевая , 1).

ул. Кольцевая 1). В Романовском районе разрешено купание на пляже базы отдыха «Гуселетовские плесы» на озере Горькое.

В селе Тюменцево можно купаться на пляже детского оздоровительного лагеря «Чайка» на озере Разлив.

Ограничения

Накануне дополнительно к уже действующим мерам власти планируют запретить все массовые мероприятия численностью свыше 50 человек.

Размещение граждан в помещениях — театрах, кинотеатрах, спортивных клубах и т.д. — не более 50% от их вместимости, и к этому пункту добавляются еще открытые бассейны, заявил губернатор Виктор Томенко.