В Алтайском крае официально открыли 55 пляжей

В Барнауле
- пляж «Городской» (ул. Правобережный тракт, 10, остров «Помазкин», протока р. Обь),
- пляж «В парке» (ул. Ленинградская, 7),
- пляж «Парк-отель Чайка» (ул. Пионерская Долина, 4),
- пляж «Планета КУ» (ул. Байкальская, 47),
- пляж «Бонус 21», (ул. Г. Исакова, 149 а),
- пляж «Планета и человек» (ул. Шоссе Ленточный бор, 24а).
В Бийске открыты пляжи «Зеленый клин» «Квартал АБ».
В Заринске разрешено купаться на «Городском пляже» на реке Чумыш.
В Змеиногорске — на пляже «Нагорный» (Нагорный пруд).
В Славгороде открыт пляж на озере Теплый ключ.
На озере Большое Яровое официально работают пляжи «Причал-22», «Причал-42», «Причал-55» и «Причал — 55/2».
Открыт пляж на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».
На озере Ая можно купаться на пляжах «Здравница Ая», «Берёзка» и «Дикий Берег». Также в Алтайском районе прошли проверку пляжи «Парк Холмогорье. Пляж-1» и «Парк Холмогорье. Пляж-2».
Пляжи в районах
- В Баевском районе работает пляж детского лагеря «Орлёнок» на озере Лена (Баево).
- В Бийском районе открыт пляж «Катунский острог» (Смоленские карьеры).
- В Благовещенском районе принимает гостей пляж на озере Центральное (Благовещенка). Также открыты два пляжа на озере Кучукское рекреационно-туристического комплекса «Кучук-Алтай».
- В селе Старопесчаное Бурлинского района работает пляж «Волна» (юго-восточный берег озера Песчаное).
- В селе Волчиха Волчихинского района официально действует пляж детского оздоровительного лагеря «Волна» на озере Бычье.
- В Егорьевском районе на озере Горькое-Перешеечное разрешено отдыхать на пляже базы отдыха «Заимка» и на пляжах детских оздоровительных лагерей «Золотая рыбка», «им. Титова», «Салют» в селе Новоегорьевское, а также на пляже базы отдыха «Чистый лог» в селе Петухов Лог.
- В селе Светлое Завьялового района работает пляж «Изумруд» и пляж детского оздоровительного лагеря «Спутник» на озере Кормовище, а также пляж «Импульс» на озере Горичка.
- В селе Пещерки Залесовского района открыт пляж «Золотой».
- В селе Саввушка Змеиногорского района на озере Колыванском официально работают пляжи на базах отдыха «Золотая рыбка», «Эдельвейс», «Изумрудный берег», «Колываныч», «Золотые пески», «Саввушка», пляж санатория «Лазурный», пляж детского оздоровительного лагеря «Чайка» и пляжи туристических стоянок «Солнечный берег», «Ласковый прибой».
- В селе Новопетровка Кулундинского района работает пляж туркомплекса «Бухта удачи» (восточный берег озера Шекулдук).
- В поселке 8 Марта Курьинского района открыт пляж лечебно-оздоровительного профилактория «Скала» и пляж туристической стоянки «Мечта» на озере Белое.
- В Мамонтовском районе открыт пляж детского оздоровительного лагеря «Чайка» на озере Большое Островное (с. Мамонтово).
- В селе Мельниково Новичихинского района работает пляж «Быть добру» на озере Горьком.
- В селе Солнечное Первомайского района разрешено купаться на пляже «Солнечный» (ул. Кольцевая, 1).
- В Романовском районе разрешено купание на пляже базы отдыха «Гуселетовские плесы» на озере Горькое.
- В селе Тюменцево можно купаться на пляже детского оздоровительного лагеря «Чайка» на озере Разлив.
Ограничения
Накануне дополнительно к уже действующим мерам власти планируют запретить все массовые мероприятия численностью свыше 50 человек.
Размещение граждан в помещениях — театрах, кинотеатрах, спортивных клубах и т.д. — не более 50% от их вместимости, и к этому пункту добавляются еще открытые бассейны, заявил губернатор Виктор Томенко.