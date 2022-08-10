По словам сооснователя компании « АКТО » Александра Зай­цева, несмотря на встряски в связи с геополитическими событиями в стране и мире, ситуация на рынке светоотражающих конструкций позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Компания активно развивается, строит новые цеха и обучает сотрудников.

— Как сказалась необходимость ипортозамещения на вашей компании?

— Международная практика показывает, что нет практически ни одной страны, которая бы не зависела в той или иной степени от импорта. В оконной промышленности в краткосрочной перспективе импортозамещение труднодостижимо. Поэтому большинство участников рынка делают ставку на выстраивание новых логистических цепочек.

— Какова сейчас ситуация на рынке светопрозрачных конструкций и что , по-вашему , нас ждет дальше?

— Пока ситуация стабилизировалась. Этому предшествовал прошлогодний скачок цен на окна до 20−40% и февральские события, прибавившие к пиковым значениям еще 15%. Рост стоимости окон остановился только к концу апреля. Рынок успокоился благодаря укреплению рубля, отвязки цен на черный металл и алюминий от мировых цен, активизации антимонопольной деятельности государства и т.д.

Производство. ГК «АКТО»

— На что вы сделали ставку в это непростое время?

— Мы постоянно инвестируем прибыль в свое будущее. В этом году мы завершили строительство нового цеха площадью 10 000 кв. м. Это позволит расширить ассортимент и сократить сроки производства. Мы также постоянно расширяем сферы присутствия на карте России — Новосибирская, Кемеровская, Томская области и даже Новый Уренгой, Казахстан и т.д.

Я считаю, что во время любого кризиса надо вкладывать еще больше ресурсов и времени в выстраивание и оттачивание бизнес-процессов, взаимо­выгодных и доверительных отношений с партнерами и клиентами.

Не первый год мы практикуем экскурсии на завод и шоу-­румы для профессиональной аудитории: дилеров, партнеров, дизайнеров, архитекторов, строителей, девелоперов, риелторов. Мы выступаем, как экспертная площадка и техническая поддержка.

Шоу-рум компании АКТО. ГК «АКТО»

И, конечно, важнейшая сторона развития компании, в которую необходимо вкладывать средства, — формирование слаженного коллектива. Мы постоянно наращиваем инжиниринговый потенциал, обучаем сотрудников на нашей и партнерских базах.

В строительной отрасли появляются все более нестандартные и интересные проекты — от коттеджей и небольших коммерческих помещений до жилых высоток и крупных торговых центров. Все чаще вместе с клиентами к нам приходят дизайнеры и архитекторы. И наши сотрудники готовы работать с проектами любой сложности.

По стопам предков

Кирилл Шабунин , главный инженер проектов. ГК «АКТО»

Кирилл Шабунин , главный инженер проектов:

— Я 11 лет работаю в строительной отрасли. Окончил АлтГТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство» с отличием. Пришел в компанию конструктором-проектировщиком, а в процессе понял, что такое быть менеджером проектов. В профессию я, можно сказать, пришел по стопам предков. Мой отец был прорабом, а мать — конструктором. Дед руководил строительством. Кроме работы над сложными проектами в сфере светопрозрачных конструкций, в последние несколько лет принимаю активное участие в строительстве новых производственных зданий компании «АКТО». Мне нравится в работе широта подхода: с объектом проходишь все стадии — от эскиза и коммерческого предложения до реализации в стекле и металле. Ну и, что скрывать — окна и витражи — самая красивая часть любого фасада здания! Требования к качеству, потребительским и архитектурным свойствам растут от года к году, и это радует. Поэтому все чаще у нас реализуются объекты очень высокого уровня.

Сложно и интересно

Антон Кузьмин , начальник монтажного участка. ГК «АКТО»

Антон Кузьмин , начальник монтажного участка:

— Я пришел в «АКТО» по рекомендации моего друга и вот работаю уже 16 лет. Был слесарем-­сборщиком, монтажником, мастером сервиса, и теперь мастером монтажного участка. На мне — организация и контроль строящихся объектов. Самое главное для человека, который работает в нашей компании, на мой взгляд, — самоотдача и целеустремленность. А в помощь этим качествам у нас есть все самые современные инструменты и технологии. Работать еще азартнее, когда ставятся сложные задачи, — непростые конфигурации стеклопакетов и алюминиевых конструкций, большая площадь остекления.

Профессия выбрала меня

Александр Кузьмин , руководитель корпоративного отдела. ГК «АКТО»

Александр Кузьмин , руководитель корпоративного отдела:

— У меня не было цели работать именно в оконной сфере. Можно сказать, что это профессия выбрала меня, а не я ее. Я начинал простым конструктором, затем стал ведущим специалистом и теперь руковожу отделом. Хорошие отзывы и благодарность заказчика — это то, ради чего мы трудимся. Сложность светопрозрачных конструкций постоянно возрастает, так что самые интересные проекты у нас еще впереди и совершенству нет предела.

Не покладая рук

Дмитрий Золотарев , руководитель сервисно-гарантийного отдела и инженер по качеству. ГК «АКТО»

Дмитрий Золотарев , руководитель сервисно-гарантийного отдела и инженер по качеству:

— Для меня самое интересное — решение проблем заказчиков. Главное — при любой сложной ситуации найти общие решения и пути выхода, чтобы клиент остался доволен. Мы прилагаем к этому все усилия. Одним из интересных моментов для меня лично была поездка на строительство газо­перекачивающей станции «Транснефти» в Новый Уренгой и дальше. Это очень масштабный объект. Я считаю, что классическое строительное образование важно, но еще важнее — постоянное самообразование и стремление развиваться: в нашей работе нужны не только технические знания, но и юриспруденция, и психология, и коммуникативные навыки. Заказчик становятся все более требовательным, все чаще привлекают экспертов при приемке квартир. Мы реагируем на эти тенденции тем, что постоянно повышаем внутренние требования и улучшаем качество нашей продукции.

О компании «АКТО» — одно из крупнейших в Сибири предприятий по производству светопрозрачных конструкций. Окна, двери, витражи используются не просто для света и тепла. Они открывают широкие возможности для формирования новой архитектуры и комфортной среды обитания.

Наши партнеры В сложные экономические периоды важно сохранять и выстраивать доверительные отношения с партнерами. Мы работаем с ведущими поставщиками материалов, такими как Alutech, Schueco, СИАЛ, REHAU, GEALAN, MACO, EXPROF, AGC, GUARDIAN, СалаватСтекло и другими. Работаем с ведущими застройщиками, архитекторами, дизайнерами. Всегда с удовольствием делимся наработками и опытом со всеми партнерами и экспертами рынка.

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