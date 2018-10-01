«Лента» открыла супермаркет на месте «Холидея» в новостройках Барнаула

Федеральная сеть продуктовых магазинов «Лента» открыла супермаркет в квартале «Дружный», сообщает пресс-служба компании. Магазин расположился на ул. Сергея Семенова, 9, где до ноября 2017 года работал «Холидей».

«Лента» в квартале «Дружный» расположилась на площади более 2 тыс. кв. м. Здесь представлено около 7 тыс. наименований товаров, в том числе местных производителей.

Район новостроек стал приоритетным для развития сети. Здесь работают два ее первых барнаульских гипермаркета, а также строится здание в квартале «Балтийская крепость». В других районах города компания также начала открывать свои «суперы». Первый заработал в бывшем ДК поселка Восточный.

«Лента» пытается выходить и в центр — например, в июле 2018 года компания приобрела помещение магазина «Формула М2» на пр. Красноармейском. Однако компания до сих пор не приступила к реконструкции помещения.

Федеральные СМИ объяснили это тем, что ритейлер притормозил свое развитие. В 2018 году «Лента» планировала открыть около 20 новых гипермаркетов и около 50 новых супермаркетов в разных городах России. Фактически откроется на 20% меньше из-за задержек в строительстве.