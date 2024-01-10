10 января
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Летевший в Горно-Алтайск самолет по неизвестным причинам ушел на запасной аэродром в Барнауле

Самолет авиаперевозчика "Аэрофлот" ушел на посадку в аэропорт Барнаула, сообщает "Интерфакс".

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул
Алексей Рыжков

Лайнер выполнял рейс Москва — Горно-Алтайск.

Между тем аэропорт был готов принять самолет — погода в Горно-Алтайске благоприятная.

Почему лайнер приземлился в другом аэропорту, не сообщается. Предположительно, по техническим причинам.

Ранее 30 россиян не поместились в самолет своего рейса. Авиакомпания заменила следовавший в Сочи борт на менее вместительный. И части пассажиров не хватило мест.

Некоторым обеспечили места в других самолетах, но таких клиентов оказалось меньшинство.

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