Летевший в Горно-Алтайск самолет по неизвестным причинам ушел на запасной аэродром в Барнауле

Лайнер выполнял рейс Москва — Горно-Алтайск.
Между тем аэропорт был готов принять самолет — погода в Горно-Алтайске благоприятная.
Почему лайнер приземлился в другом аэропорту, не сообщается. Предположительно, по техническим причинам.
Ранее 30 россиян не поместились в самолет своего рейса. Авиакомпания заменила следовавший в Сочи борт на менее вместительный. И части пассажиров не хватило мест.
Некоторым обеспечили места в других самолетах, но таких клиентов оказалось меньшинство.
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