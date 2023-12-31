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Происшествия

От винта: 30 россиян не поместились в самолет своего рейса

В аэропорту Екатеринбурга 30 человек не смогли попасть на свой рейс из-за замены самолета, сообщает Е1.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Авиакомпания заменила следовавший в Сочи борт на менее вместительный. И части пассажиров не хватило мест.

Людям не говорят, когда они смогут отправиться. При этом самолет, на котором они должны были улететь, уже покинул аэропорт.

Некоторым обеспечили места в других самолетах, но таких клиентов оказалось меньшинство, указывает Газета.Ru.

Ранее самолет во время экстренной посадки врезался в автомобиль. При посадке пилот одномоторного самолета не смог остановить воздушное судно. Самолет пробил ограждение в конце взлетно-посадочной полосы и врезался в проезжающий автомобиль.

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