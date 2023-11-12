12 ноября
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Происшествия

Самолет во время экстренной посадки врезался в автомобиль

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с автомобилем, сообщает телеканал Kiro7.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Это произошло в США, штат Техас.

При посадке пилот одномоторного самолета не смог остановить воздушное судно. Самолет пробил ограждение в конце взлетно-посадочной полосы и врезался в проезжающий автомобиль, указывает Газета.Ru.

Пострадали три человека — двое находились в самолете, один в автомобиле. Одного госпитализировали.

Почему совершалась экстренная посадка, — не сообщается.

Ранее Boeing с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил шасси. Инцидент произошел в Новокузнецке. На борту лайнера находились 140 пассажиров.

В аэропорту был густой туман.

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