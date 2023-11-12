Самолет во время экстренной посадки врезался в автомобиль

Это произошло в США, штат Техас.
При посадке пилот одномоторного самолета не смог остановить воздушное судно. Самолет пробил ограждение в конце взлетно-посадочной полосы и врезался в проезжающий автомобиль, указывает Газета.Ru.
Пострадали три человека — двое находились в самолете, один в автомобиле. Одного госпитализировали.
Почему совершалась экстренная посадка, — не сообщается.
Ранее Boeing с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил шасси. Инцидент произошел в Новокузнецке. На борту лайнера находились 140 пассажиров.
В аэропорту был густой туман.