Boeing с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил шасси

Инцидент произошел в Новокузнецке. На борту лайнера находились 140 пассажиров, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.. Выполнялся рейс из Санкт-Петербурга.
В аэропорту был густой туман.
Авиаторы осматривают борт. Пассажиров рейса из Новокузнецка в Санкт-Петербург отправят в аэропорт прилета резервным лайнером. Надзорное транспортное ведомство организовало проверку.
Накануне в аэропорту Красноярска также произошел инцидент. Boeing 737-800 рейса Красноярск - Ош совершил к аварийную посадку в аэропорту вылета. Причина — трещина в лобовом стекле кабины лайнера. Никто не пострадал.
Посадка самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту вылета была неожиданной для пассажиров, летевших в Киргизию.
Борт сначала сделал несколько кругов над регионом — вырабатывал топливо.