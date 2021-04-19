Летом дачников ждут штрафы за воду

Общественники предложили продлить действовавшую до 2020 года так называемую водную амнистию.

Она заключалась в освобождении дачников от штрафов за бурение скважин для добычи воды.

Технические требования, которые предусмотрены законом, сложно исполнять, а штрафы, которым могут подвергнуться объединения дачников, неподъемные, отметили в общественной организации «Союз садоводов».

В 2021 году были внесены поправки в закон «О недрах», обязующие СНТ и ОНТ лицензировать скважины. При отсутствии документа физическое лицо оштрафуют на 3−5 тыс. рублей, должностное лицо может заплатить от 30 до 50 тыс. рублей, а физлицо — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

«Пока, насколько нам известно, штрафы не применялись, но если такая практика начнется, то под раздачу могут попасть многие СНТ. В Подмосковье, например, большинство», — рассказала «Парламентской газете» юрист Союза садоводов Динара Хакимова.

Лицензия стоит всего 7,5 тыс., но выполнить ее условия практически нереально в условиях плотной дачной застройки, отметила юрист. Так, там есть пункт, предусматривающий отсутствие хозяйственно-бытовых построек и объектов в радиусе 30 метров от скважины, пишет News.ru. То есть, по сути, она по закону должна находиться в чистом поле.

Общественники пообещали решить вопрос о лицензировании скважин на различных уровнях. В том числе они планируют обратиться в Госдуму.

Дачники. Барнаул. Анна Зайкова.

Правила под шашлык

Дачников в 2021 году ждут штрафы за шашлыки, сухую траву.

Противопожарные правила запрещают разведение костров, даже в мангалах, на собственном участке. Запрещено готовить пищу, сжигать сухие ветки и листья, а также бытовой мусор вне отведенных для этого мест.

На участке для этих целей должна быть специально-оборудованная зона. Расстояние от мангала до построек должно быть не менее пяти метров. На расстоянии двух метров от мангала нужно убрать все горючие материалы, включая, сухие ветки и листву. За нарушение накажут штрафом от 2 до 3 тысяч рублей.

Новые противопожарные правила также обязывают дачников регулярно косить траву на участке и убирать мусор, включая сухую растительность. З нарушение положен штраф две-три тысячи рублей.