20 сентября
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Потребитель

Личный кабинет клиента АО «Алтайэнергосбыт» — удобно и выгодно

«Алтайэнергосбыт» напоминает, что оплатить коммунальные услуги удобно и выгодно можно в Личном кабинете клиента (ЛКК), который функционирует на официальном сайте энергокомпании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» (скачать можно в App Store и Google Play).

АО «Алтайэнергосбыт»

Оплачивая услуги в ЛКК картой платёжной системы «Мир», клиенты получают кешбэк 1%. Для участия в этой акции необходимо зарегистрировать банковскую карту и активировать акцию одним из способов:

  • на сайте privetmir.ru по ссылке;
  • в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» на странице оплаты квитанции, нажав на баннер с акцией и заполнив необходимые поля.

Кешбэк возвращается на банковскую карту в течение 5−7 рабочих дней.

Акция действует до 31 декабря 2022 года. Организатор акции — АО «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») при участии АО «Алтайэнергосбыт».

Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена по ссылке: https://privetmir.ru.

Кроме того, зарегистрировавшись в ЛКК, клиенты смогут не только оплатить счета, но и передать показания счётчиков, подписаться на электронную квитанцию, заказать энергосервисные услуги и многое другое.

*Кешбэк (от англ. cashback — возврат наличных денег) — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).

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