Лихорадит. Как цена и доступность отделочных материалов в Алтайском крае несутся вскачь

В России всерьез и надолго готовятся к дефициту отделочных и строительных материалов. Altapress.ru узнал, насколько сейчас доступны привычные товары и бренды в Алтайском крае, и какие альтернативы уже приходится искать барнаульским дизайнерами и прорабам.

Цены: в космос и обратно

Паника, появившаяся на рынке в конце февраля, начала проходить в мае, говорит дизайнер Марина Шляхова. «Если в марте, например, упаковка итальянской плитки стоила 9 тыс. рублей, то сейчас ее цена опустилась до 6−7 тыс. Конечно, она не упала до первоначального уровня — 5 тыс. рублей», — уточняет собеседница.

Как отмечает руководитель студии дизайна «Квадрат» Олег Рожнев, стоимость черновых материалов в среднем увеличилась на 30−40% по сравнению с предспецоперационным периодом.

«Как правило, расходы на них — фиксированная сумма, вне зависимости от бюджета всего ремонта, — говорит эксперт. — До февраля это были 6−7 тыс. рублей за квадратный метр. Сейчас — 8−10 тыс. рублей. И это без работ».

Эта цена не спешит снижаться. В отличие от постоянно скачущей стоимости чистовых материалов. Рожнев сравнивает: «Например, двери одной алтайской компании выросли в цене на 5%. Плитка известного испанского производителя — на 100%. Сначала. Теперь же купить ее можно даже дешевле, чем ранее».

Креативные идеи для кафеля в ванной комнате. СС0

Такую разницу в поведении цен на чистовые и черновые материалы Олег Рожнев объясняет для себя тем, что первые — в основном импортные и зависят от курса валют и логистики. Вторые — отечественного производства. «Если заводы закупают большие партии сырья по завышенной стоимости, то и высокую цену придется стабильно держать до конца, чтобы не работать в убыток», — рассуждает собеседник.

Плач над санфаянсом

В апреле на рынке заметили рост цен на унитазы и другую сантехнику. Он доходит до 70%, отмечал РБК со ссылкой на исследование строительной компании Pridex. Динамика стоимости в премиум-­сегменте составила от 10 до 25%.

Некоторые представители строительного бизнеса говорили о дефиците санфаянсовых изделий и керамической плитки. Марина Шляхова объясняет это потерей поставщиков качественного сырья.

Марина Шляхова,

дизайнер:

В Мариуполе добывали белую глину, которую закупала Италия, Испания, Чехия, Бельгия, Россия и многие другие страны. У нас ее добывают под Самарой и на Урале, но тут, видимо, возникает вопрос качества и цены. Большую долю этого сырья все же везли из Украины.

Марина Шляхова. Предоставлено altapress.ru.

В качестве альтернативы Шляхова рассматривает турецких и индийских производителей.

Также дизайнер отмечает проблемы с доступностью инсталляций для унитазов. Подчеркивает: цена чешских и немецких выросла с 15 до 25−30 тыс. рублей.

Олег Рожнев на дефицит унитазов не жалуется. Только скорбит по уходу польской компании Omnires. «Было отличное соотношение цены и качества, — говорит он. — Заменять будем турецкими, испанскими, португальскими, российскими, китайскими брендами — все зависит от бюджета конкретного клиента».

Поиск альтернатив

Прораб Владимир Котенев отметил повышение цен на электроинструменты — в среднем на 20%. «В целом, я бы не сказал, что уход иностранных компаний особо отразился на работе, — говорит он. — Магазины быстро сориентировались и договорились с местными поставщиками. При этом качество материалов почти не пострадало. Разве что силиконовая затирка Ceresit пропала — в ней краситель иностранный. Но альтернатива всегда есть».

Рулон обоев. pixabay.com

Похожего мнения придерживается и дизайнер Анастасия Гончарова: «Сейчас чувствуется определенный кризис. Именно из-за поставок: здесь либо отказ работать с Россией, либо слишком усложненная логистика, которая в несколько раз увеличивает стоимость товаров.

Что делать в этой ситуации? Обратить внимание на отечественных производителей. Например, долгие годы работаем с российской фабрикой Loymina, которая производит обои отменного качества. Даже в благополучные времена мы не заканчиваем поиск новых марок. Всегда ищем запасные варианты и что-то более лучшее, чем имеем».

Замену привычной американской краске Sherwin Гончарова подыскала у итальянской компании San Marco. «У производителя есть завод в России, поэтому с этим брендом удобно работать: перебоев с поставками нет, качество хорошее. В целом, довольна», — говорит дизайнер.

Альтернативу ушедшей Tikkurila Марина Шляхова нашла у российских производителей: Mons и Swiss lake. А вот отыскать отечественных изготовителей качественных дверей оказалось уже не так легко.

Ремонт квартиры. freepik.com/@gpointstudio

«Некоторые удивляются, почему наши двери так подорожали, — говорит собеседница. — Все просто: в них довольно много импортных комплектующих: итальянский шпон, немецкие замки…».

Но есть явление, которое никогда не поддастся импортозамещению — уход IKEA. Эксперты говорят, что это удар не только по строительству и ремонту, но по людям. Заместить ее или повторить не удастся. Достигнуть того уровня и соотношения качества, дизайна, сервиса и цены владелец аналогичного бизнеса не сможет, будь он трижды миллиардер.

Это — потеря для ремонта среднего и низкого ценового сегмента. Люди без дизайн-проекта могли просто взять идеи из каталога — и вся мебель вставала идеально. Очень экономило деньги.

10% от общего числа иностранных брендов в сфере товаров для ремонта Россия потеряла за 2022 год, — считает Олег Рожнев вместе с дизайнерами. «Это не критично, замену можно найти», — успокаивает он.

IKEA в Новосибирске. архив группы компаний «Авиафлот»

Что дальше

Федеральные эксперты видят безрадостную перспективу. Производство половины российских строительных и отделочных материалов как минимум на 70% зависит от импортного оборудования. Так плитка и керамогранит, керамика для сантехники, саморезы, герметики и т.д. полностью изготавливаются на иностранных станках.

В этом случае санкции могут привести к серьезному дефициту, а рост цен покупатели заметят уже в этом году. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии.