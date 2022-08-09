Почему, когда и на сколько может подорожать аренда жилья в России

Когда стоимость аренды увеличится?
Аренда жилья может подорожать на 10−20% осенью, уверены эксперты. Это связано с началом делового сезона, учебы в вузах и колледжах.
В каких городах аренда станет заметно дороже?
Как считают специалисты, подорожание особенно заметят в Москве и Санкт-Петербурге. Там ставка аренды просела значительнее, чем в других крупных городах.
«В этом году осенью в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды вырастет на 10% минимум. А на ликвидные лоты — мини-студии площадью 10−15 кв. м, небольшие квартиры гостиничного типа — и на 20%", — уточнила ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.
А когда и на сколько рухнули арендные ставки?
Ставки по аренде упали на 8−10% весной — из-за роста конкуренции на рынке, высокой волатильности (изменчивости. — Прим. ред.) курса рубля, а также роста ключевой ставки.
«Как следствие, удорожания ипотеки, часть продавцов вторичного рынка ушли в сегмент аренды, отложив сделки на период неопределенности», — отметила эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина.
Спрос на аренду жилья вырос?
Да. Спрос на аренду жилья со стороны семей резко увеличился в России. В мае этот показатель вырос в пределах 23%.
Как отметили участники рынка, ранее семьи с детьми предпочитали покупать квартиры. Но в условиях кризиса они переориентировались на аренду.
За последний месяц весны спрос на съем жилплощади в РФ поднялся на 10−12%. При этом доля семейных арендаторов увеличилась до 23%. Однако ранее, по данным компании «Этажи», она составляла 17%.
На ипотеку спрос тоже «взлетел»?
Да, спрос на ипотеку «взлетел», в том числе в Алтайском крае.
За июнь кредиторы региона оформили 870 займов на 2,4 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в мае.
«Однако если сравнивать с июнем прошлого года, то наблюдается падение сразу на 73%", — отметили в ЦБ.
В каких домах покупают квартиры?
Россияне скупают квартиры в новостройках после весеннего «спада». Поэтому прогнозы о стагнации на рынке нарушаются.
«Россияне стали чаще приобретать недвижимость для детей, при этом сдавая ее в аренду до тех пор, пока ребенок не подрастет и не соберется в нее переехать», — пояснила замдиректора «Этажей» Татьяна Ахметдинова.