10 августа
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Недвижимость

Почему, когда и на сколько может подорожать аренда жилья в России

Аренда жилья может подорожать в России. Когда и на сколько, рассказали участники рынка недвижимости.

Стройка. Строительство в Барнауле.
Стройка. Строительство в Барнауле.
Анна Зайкова.

Когда стоимость аренды увеличится?

Аренда жилья может подорожать на 10−20% осенью, уверены эксперты. Это связано с началом делового сезона, учебы в вузах и колледжах.

В каких городах аренда станет заметно дороже?

Как считают специалисты, подорожание особенно заметят в Москве и Санкт-Петербурге. Там ставка аренды просела значительнее, чем в других крупных городах.

«В этом году осенью в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды вырастет на 10% минимум. А на ликвидные лоты — мини-студии площадью 10−15 кв. м, небольшие квартиры гостиничного типа — и на 20%", — уточнила ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

Строительный кран. Стройка.
Строительный кран. Стройка.
Pixabay.com.

А когда и на сколько рухнули арендные ставки?

Ставки по аренде упали на 8−10% весной — из-за роста конкуренции на рынке, высокой волатильности (изменчивости. — Прим. ред.) курса рубля, а также роста ключевой ставки.

«Как следствие, удорожания ипотеки, часть продавцов вторичного рынка ушли в сегмент аренды, отложив сделки на период неопределенности», — отметила эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина.

Спрос на аренду жилья вырос?

Да. Спрос на аренду жилья со стороны семей резко увеличился в России. В мае этот показатель вырос в пределах 23%.

Как отметили участники рынка, ранее семьи с детьми предпочитали покупать квартиры. Но в условиях кризиса они переориентировались на аренду.

За последний месяц весны спрос на съем жилплощади в РФ поднялся на 10−12%. При этом доля семейных арендаторов увеличилась до 23%. Однако ранее, по данным компании «Этажи», она составляла 17%.

На ипотеку спрос тоже «взлетел»?

Да, спрос на ипотеку «взлетел», в том числе в Алтайском крае.

За июнь кредиторы региона оформили 870 займов на 2,4 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в мае.

«Однако если сравнивать с июнем прошлого года, то наблюдается падение сразу на 73%", — отметили в ЦБ.

Стройка. Строительство в Барнауле.
Стройка. Строительство в Барнауле.
Анна Зайкова.

В каких домах покупают квартиры?

Россияне скупают квартиры в новостройках после весеннего «спада». Поэтому прогнозы о стагнации на рынке нарушаются.

«Россияне стали чаще приобретать недвижимость для детей, при этом сдавая ее в аренду до тех пор, пока ребенок не подрастет и не соберется в нее переехать», — пояснила замдиректора «Этажей» Татьяна Ахметдинова.

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