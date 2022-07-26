27 июля
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Недвижимость

На сколько и почему рухнули цены на недвижимость, объяснили эксперты

Цены на жилье упали до минимума за последние два года, пишет «Парламентская газета».

Ключи от квартиры.
Ключи от квартиры.
CC0

Как сообщает издание, застройщики уже устраивают «черные пятницы» и продают квартиры со скидками. Отмечается, что не следует дожидаться снижения ключевой ставки: недвижимость лучше покупать сейчас.

Когда ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых, рыночные ставки по ипотеке «взлетели» до 20−25%. Так что покупку недвижимости сделали почти недоступной для россиян.

Однако риелтор Олег Бендриков пояснил, что в феврале-марте рынок не схлопнулся и, напротив, набрал обороты — за счет выдачи ранее одобренных кредитов по приемлемым условиям.

Чтобы не упустить выгодное предложение, нужно постоянно мониторить ситуацию на рынке недвижимости, подчеркнул эксперт.

«Некоторые застройщики, я слышал, уже объявили «черную пятницу»: делали серьезные дисконты на объекты — не 1.2%, а даже 4%", — уточнил он.

Ранее юрист предупредил о популярной схеме отъема жилья у россиян.

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