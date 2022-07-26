На сколько и почему рухнули цены на недвижимость, объяснили эксперты

Цены на жилье упали до минимума за последние два года, пишет « Парламентская газета ».

Как сообщает издание, застройщики уже устраивают «черные пятницы» и продают квартиры со скидками. Отмечается, что не следует дожидаться снижения ключевой ставки: недвижимость лучше покупать сейчас.

Когда ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых, рыночные ставки по ипотеке «взлетели» до 20−25%. Так что покупку недвижимости сделали почти недоступной для россиян.

Однако риелтор Олег Бендриков пояснил, что в феврале-марте рынок не схлопнулся и, напротив, набрал обороты — за счет выдачи ранее одобренных кредитов по приемлемым условиям.

Чтобы не упустить выгодное предложение, нужно постоянно мониторить ситуацию на рынке недвижимости, подчеркнул эксперт.

«Некоторые застройщики, я слышал, уже объявили «черную пятницу»: делали серьезные дисконты на объекты — не 1.2%, а даже 4%", — уточнил он.

Ранее юрист предупредил о популярной схеме отъема жилья у россиян.