6 июня
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Недвижимость

Спрос на аренду жилья среди российских семей вырос на 23%

Спрос на аренду жилья со стороны семейных арендаторов резко увеличился в России. В мае этот показатель вырос в пределах 23%, сообщают «Известия».

Жилой дом.
Жилой дом.
СС0

Как отметили участники рынка, ранее семьи с детьми предпочитали покупать квартиры. Но в условиях кризиса они переориентировались на аренду.

За последний месяц весны спрос на съем жилплощади в РФ поднялся на 10−12%. При этом доля семейных арендаторов увеличилась до 23%. Однако ранее, по данным компании «Этажи», она составляла 17%.

«Семьи предпочитали покупать собственное жилье, но резкий рост ипотечных ставок за последние пару месяцев привел к формированию отложенного спроса. Часть потенциальных покупателей стала откладывать сделки», — подчеркивают в компании.

По словам экспертов, россияне, планировавшие купить жилье, недоумевают из-за резко меняющихся условий.

«Сейчас принять решение о покупке квартиры достаточно сложно и многие делают выбор в пользу аренды», — рассказали в девелоперской компании Level Group.

Ранее altapress.ru писал, почему на Алтае рухнул спрос на жилье и что будет с ценами на квартиры.

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