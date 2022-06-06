Спрос на аренду жилья среди российских семей вырос на 23%

Спрос на аренду жилья со стороны семейных арендаторов резко увеличился в России. В мае этот показатель вырос в пределах 23%, сообщают « Известия ».

Как отметили участники рынка, ранее семьи с детьми предпочитали покупать квартиры. Но в условиях кризиса они переориентировались на аренду.

За последний месяц весны спрос на съем жилплощади в РФ поднялся на 10−12%. При этом доля семейных арендаторов увеличилась до 23%. Однако ранее, по данным компании «Этажи», она составляла 17%.

«Семьи предпочитали покупать собственное жилье, но резкий рост ипотечных ставок за последние пару месяцев привел к формированию отложенного спроса. Часть потенциальных покупателей стала откладывать сделки», — подчеркивают в компании.

По словам экспертов, россияне, планировавшие купить жилье, недоумевают из-за резко меняющихся условий.

«Сейчас принять решение о покупке квартиры достаточно сложно и многие делают выбор в пользу аренды», — рассказали в девелоперской компании Level Group.

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