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Ловушки Черной пятницы: как сорвать куш и не стать жертвой мошенников

Черная пятница в Америке открывает сезон распродаж, это один из главных торговых дней. Европейцам и россиянам эта традиция тоже пришлась по душе. В 2019 году черная пятница 29 ноября, и в этот день можно сделать очень выгодные покупки. Но в день безумных распродаж так же легко стать жертвой обмана. Правила безопасности и хорошего шоппинга в Черную пятницу — в нашем материале.

Шоппинг. Распродажа
Шоппинг. Распродажа
СС0

В 2017 году россияне в Черную пятницу потратили 30 млрд рублей. Такие цифры со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли приводит fontanka.ru.

Черная пятница 2019: как нас обманывают

  • Товар может оказаться подделкой: слишком низкая цена — повод насторожиться и попросить сертификат на продукцию, уточняет ТВЦ.
  • Продавцы могут поднять ценники перед распродажей, а в Черную пятницу — демонстративно «скинуть».
  • Если покупаете товар в интернет-магазине, обязательно обратите внимание не стоимость доставки. Она может быть дороже самого товара.
  • Мошенники создают в Сети фишинговые сайты. Они ничего не продают, а собирают сведения о покупателях, включая данные о платежных картах и паролях.
Распродажа. Рождество
Распродажа. Рождество
СС0

Как сэкономить в Черную пятницу

  • Заранее составьте список необходимых покупок, чтобы в пылу покупательского ажиотажа не потратить лишних денег.
  • Сверяйте цену на товар у разных продавцов, советует hi-tech.mail.ru.
  • Проверяйте скидки на честность.
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