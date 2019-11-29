Ловушки Черной пятницы: как сорвать куш и не стать жертвой мошенников

Черная пятница в Америке открывает сезон распродаж, это один из главных торговых дней. Европейцам и россиянам эта традиция тоже пришлась по душе. В 2019 году черная пятница 29 ноября, и в этот день можно сделать очень выгодные покупки. Но в день безумных распродаж так же легко стать жертвой обмана. Правила безопасности и хорошего шоппинга в Черную пятницу — в нашем материале.