Ловушки Черной пятницы: как сорвать куш и не стать жертвой мошенников

В 2017 году россияне в Черную пятницу потратили 30 млрд рублей. Такие цифры со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли приводит fontanka.ru.
Черная пятница 2019: как нас обманывают
- Товар может оказаться подделкой: слишком низкая цена — повод насторожиться и попросить сертификат на продукцию, уточняет ТВЦ.
- Продавцы могут поднять ценники перед распродажей, а в Черную пятницу — демонстративно «скинуть».
- Если покупаете товар в интернет-магазине, обязательно обратите внимание не стоимость доставки. Она может быть дороже самого товара.
- Мошенники создают в Сети фишинговые сайты. Они ничего не продают, а собирают сведения о покупателях, включая данные о платежных картах и паролях.
Распродажа. Рождество
СС0
Как сэкономить в Черную пятницу
- Заранее составьте список необходимых покупок, чтобы в пылу покупательского ажиотажа не потратить лишних денег.
- Сверяйте цену на товар у разных продавцов, советует hi-tech.mail.ru.
- Проверяйте скидки на честность.