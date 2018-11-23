Каждую пятницу после Дня благодарения маркетологи, магазины и шопоголики «празднуют» Черную пятницу — самый «скидочный» день в году. С этим Днем категорически не согласны противники культуры сверхпотребления. Почему два таких разных праздника отмечают в один день — в материале altapress.ru

Бешеные скидки в Черную пятницу

Один из главных торговых дней в Америке — Черная пятница. Он открывает сезон распродаж. В 2018 году день огромных скидок состоится 23 ноября. За несколько лет культ Черной пятницы перекинулся через море — сначала в Европу, а после добрался и до России. В этом году к Черной пятнице магазины и покупатели в РФ стали готовиться чуть ли не за месяц.

Первый день акционного шоппинга — самый тяжелый. Многие покупатели заранее готовятся к Черной пятнице: присматривают подходящий магазин, примеряют вещи. Но главное — заранее занимают очередь. В Америке её длинна может достигать нескольких километров. Кто-то даже ночует у витрин.

Не обходится и без драк. Люди готовы на многое, лишь бы получить товар по акции. Периодически после дня скидок из сводок новостей становится известно о смертельных исходах шоппинга. В интернете даже появился «счетчик жертв Черной пятницы».

День отказа от покупок

Такое «потребительское» отношение людей побудило канадца по имени Тед Дейв создать акцию «День без покупок». В 1992 году вместе с организацией Adbusters Media Foundation он начал борьбу с культурой потребления. С тех пор «Черная пятница» сопровождается театрализованными шествиями и представлениями — так выражают свой протест сторонники Дня без покупок. Отдельная часть борьбы со сверх потреблением — видеоролики. Их создают чтобы привлечь дополнительное внимание к этой проблеме — возможно такое видео заставит ещё больше людей задуматься о реальной необходимости покупки.