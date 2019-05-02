Лунный календарь садовода и огородника на май 2019 года

Как работает лунный календарь садовода и огородника?
Существует мнение, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияют на различные процессы, в том числе — на рост растений.
Согласно поверьям, в полнолуние большая часть соков находится в верхней части растения, а в новолуние, наоборот, в клубнях и корнях. Поэтому семена, которые попадают в землю при растущей луне, якобы наиболее активнее растут вверх, а те, которые посажены при убывающей луне, развивают вниз под землей.
Это во многом помогает садоводам и огородникам планировать посадку, однако специалисты рекомендуют не ориентироваться только на лунный посевной календарь. Важно обращать внимание на местные погодные условия, качество посадочного материала и готовность почвы.
Как располагаются фазы луны в мае 2019
- Луна убывает с 1 по 4 мая.
- Новолуние — 5 мая.
- Луна растет с 6 по 18 мая.
- Полнолуние — 19 мая.
- Луна опять убывает с 20 по 31 мая, согласно сайту dachnyuchastok.ru.
На новолуние не стоит сажать растения и делать какую-либо другую работу на садовом участке, а в полнолуние можно полоть и прореживать грядки, собирать корнеплоды, но нельзя прививать, обрезать деревья и кусты. На растущую луну рекомендуют сажать культуры, которые растут над землей.
Лунный календарь май 2019: благоприятные дни для посадки овощей и цветов
Огурцы — 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31.
Баклажаны — 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 31.
Перец сладкий — 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 31.
Чеснок — 17, 18, 21, 22, 23.
Лук — 1, 20, 21, 22, 23, 31.
Морковь — 1, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31.
Томаты — 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 31.
Редька, редиска — 1, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31.
Зелень — 1, 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28, 31
Капуста — 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28
Картофель — 1, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31
Перец горький — 7, 13, 14, 17, 18, 20, 26, 27, 28, пишет zagorodnaya-life.ru.
Высаживать однолетние цветы лучше всего 1, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, а многолетние — 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31.
Эти дни считают наиболее благоприятными, однако это абсолютно не значит, что в другие дни мая-2019 заниматься посадкой запрещено.
Какие неблагоприятные дни для посева и посадки в мае 2019
Делать делать посевы и посадки не рекомендуют 4, 5, 6, 19 мая.