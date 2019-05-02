Лунный календарь садовода и огородника на май 2019 года

В мае в садах и на огородах начинаются активные работы. Нужно не только убрать участок, но и правильно спланировать посадки. В этом может помочь лунный календарь огородника. Altapress.ru разбирался, когда и что лучше всего высаживать в мае-2019 и в какие дни лучше отложить работу на огороде.

Как работает лунный календарь садовода и огородника?

Существует мнение, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияют на различные процессы, в том числе — на рост растений.

Согласно поверьям, в полнолуние большая часть соков находится в верхней части растения, а в новолуние, наоборот, в клубнях и корнях. Поэтому семена, которые попадают в землю при растущей луне, якобы наиболее активнее растут вверх, а те, которые посажены при убывающей луне, развивают вниз под землей.

Это во многом помогает садоводам и огородникам планировать посадку, однако специалисты рекомендуют не ориентироваться только на лунный посевной календарь. Важно обращать внимание на местные погодные условия, качество посадочного материала и готовность почвы.

Луна. СС0

Как располагаются фазы луны в мае 2019

Луна убывает с 1 по 4 мая.

Новолуние — 5 мая.

Луна растет с 6 по 18 мая.

Полнолуние — 19 мая.

Луна опять убывает с 20 по 31 мая , согласно сайту dachnyuchastok.ru.

На новолуние не стоит сажать растения и делать какую-либо другую работу на садовом участке, а в полнолуние можно полоть и прореживать грядки, собирать корнеплоды, но нельзя прививать, обрезать деревья и кусты. На растущую луну рекомендуют сажать культуры, которые растут над землей.

Лопата. Сад. Огород. Копать. СС0

Лунный календарь май 2019: благоприятные дни для посадки овощей и цветов

Огурцы — 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31.

Баклажаны — 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 31.

Перец сладкий — 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 31.

Чеснок — 17, 18, 21, 22, 23.

Лук — 1, 20, 21, 22, 23, 31.

Морковь — 1, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31.

Томаты — 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 31.

Редька, редиска — 1, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31.

Зелень — 1, 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28, 31

Капуста — 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28

Картофель — 1, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31

Перец горький — 7, 13, 14, 17, 18, 20, 26, 27, 28, пишет zagorodnaya-life.ru.

Высаживать однолетние цветы лучше всего 1, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, а многолетние — 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31.

Эти дни считают наиболее благоприятными, однако это абсолютно не значит, что в другие дни мая-2019 заниматься посадкой запрещено.

Какие неблагоприятные дни для посева и посадки в мае 2019

Делать делать посевы и посадки не рекомендуют 4, 5, 6, 19 мая.