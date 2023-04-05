5 апреля
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Потребитель

Магазины владельца сети Zara откроются в России под новыми названиями

Открытие магазинов сети Inditex запланировали на апрель-май 2023 года, сообщает ТАСС.

Zara.
Zara.
Из открытых источников.

Все торговые площадки в стране группа Inditex передала новым владельцам. Магазины крупнейшей в мире сети откроют под названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet.

В пресс-службе сети отметили, что открытие произойдет в ближайшее время. По прогнозам, магазины заработают в апреле-мае 2023 года.

«Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию», — рассказала пресс-служба Минпромторга.

Покупателем бизнеса в России стала компания Fashion and More Management DVCC. Правительственная комиссия одобрила сделку 30 марта.

Ранее стало известно, что в бывших магазинах Zara появится специальная коллекция для России.

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