Магазины владельца сети Zara откроются в России под новыми названиями

Открытие магазинов сети Inditex запланировали на апрель-май 2023 года, сообщает ТАСС.

Все торговые площадки в стране группа Inditex передала новым владельцам. Магазины крупнейшей в мире сети откроют под названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet.

В пресс-службе сети отметили, что открытие произойдет в ближайшее время. По прогнозам, магазины заработают в апреле-мае 2023 года.

«Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию», — рассказала пресс-служба Минпромторга.

Покупателем бизнеса в России стала компания Fashion and More Management DVCC. Правительственная комиссия одобрила сделку 30 марта.

Ранее стало известно, что в бывших магазинах Zara появится специальная коллекция для России.