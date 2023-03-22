22 марта
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Потребитель

«Магнит» приостанавливает работу платежного сервиса Magnit Pay

Ритейлер «Магнит» с 27 марта приостанавливает работу своего сервиса Magnit Pay, сообщает «Интерфакс».

Магазин "Магнит".
Магазин "Магнит".
altapress.ru

Карты будут недоступны для использования.

До 27 марта необходимо потратить или вывести остаток денег с карты Magnit Pay. Ритейлер приостанавливает проект, но не исключает его перезапуск в будущем.

О причине такого решения не сообщается.

Что нужно сделать

Для вывода средств рекомендовано оплатить покупку по QR-коду в магазине сети «Магнит» или без комиссии оплатить интернет, сотовую связь, телевидение или транспорт в приложении «Магнит», а также покупки в российских интернет-магазинах. Оставшиеся деньги можно вывести на карту другого банка.

Ранее сообщалось, что «Магнит» намерен запустить сеть магазинов для бедных.

В «Магните» назвали дискаунтеры одним из самых перспективных форматов и пообещали наращивать присутствие в сегменте.

Также сеть «Магнит» будет производить кофе. По заявлению компании, объем кофе составит около 800 тонн в год. И это поможет заменить бренды, покинувшие Россию.

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