Максимальный с 2016 года рост цен в ноябре спрогнозировали аналитики

Годовая инфляция в России ускорится по итогам ноября, следует из консенсус-прогноза, составленного на основе опроса аналитиков.

По прогнозам аналитиков крупнейших российских банков, темпы роста цен в стране ускорятся до 8,02%, что будет новым максимумом с февраля 2016 года, сообщает РИА Новости.

Основные причины — низкий урожай плодоовощной продукции, ситуации на мировых рынках и нерабочие дни.

Проблемными категориями в ноябре останутся фрукты и овощи, изделия из зерна, мясные продукты, а также мясо курицы, пишет ura.ru. Кроме того, аналитики отмечают, что подорожают и автомобили.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что цены на некоторые товары в ближайшее время не вырастут. Так, у производителей ряда стройматериалов накопились большие остатки нераспроданных товаров — металлочерепица, доска, ДСП. Поэтому цены на эти товары также не будут расти, а возможно и снизятся.