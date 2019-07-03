«Мама, я получаю больше тебя». Как барнаульская художница заработала миллион на стикерах «ВКонтакте»

Розовый кот Сахарок и единорог Мороженко — одни из самых популярных стикеров «ВКонтакте», которые ежедневно в сообщениях посылают друг другу миллионы пользователей. Ярких персонажей создала художник-самоучка из Барнаула Алина Николаева. Ей 22 года, но она уже успела поработать с такими крупными компаниями, как Telegram и «ВКонтакте». Как пробиться в «закрытое общество», какая милота «заходит» и как на стикерах заработать миллион рублей — узнал altapress.ru.

Краткое содержание

С чего все началось

Алина Николаева рисует с самого детства. Специально этому нигде не училась. Только в средних классах некоторое время посещала художественную школу, которую быстро бросила — рисовать «фрукты и чайники на фоне ткани» ей не нравилось.

Иногда Алина создавала для своих знакомых портреты с фотографий. За работу брала 500−1500 рублей. Поэтому то, что хобби может стать основным источником заработка, она даже не мечтала. В 2015 году после школы Алина переехала в Северную столицу, где поступила на менеджмент в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.

Барнаульская художница Алина Николаева Предоставлено altapress.ru.

Студенческая жизнь и получаемая специальность девушку совсем не вдохновляли. Последние два курса Алина практически не училась — изредка ходила на пары и рисовала. Именно в этот момент случилась судьбоносная встреча.

Алина Николаева,

художник:

Мой молодой человек познакомил меня с парнем, который делал стикеры для Telegram. Он рассказал, как там все устроено, и дал контакты их арт-директора. Я отправила ему наброски. Он указал на мои ошибки, мы начали работать. Правок было очень много. Но я думала: «Я работаю в Telegram, хоть бы меня не уволили! Я сделаю все, что вы скажете, только не посылайте меня!»

Так через два месяца на свет появился первый Алинин стикерпак (набор стикеров на определенную тему. — Прим. altapress.ru) с пушистой бежевой альпакой. Персонаж сразу понравился пользователям — на свои приложения его скачали больше трех миллионов человек.

Стикер «Альпака» для Telegram барнаульской художницы Алина Николаева Стикер «Альпака» для Telegram барнаульской художницы Алина Николаева Стикер «Альпака» для Telegram барнаульской художницы Алина Николаева Стикер «Альпака» для Telegram барнаульской художницы Алина Николаева Стикер «Альпака» для Telegram барнаульской художницы Алина Николаева Стикер «Альпака» для Telegram барнаульской художницы Алина Николаева Стикер «Альпака» для Telegram барнаульской художницы Алина Николаева Стикер «Альпака» для Telegram барнаульской художницы Алина Николаева Стикер «Альпака» для Telegram барнаульской художницы Алина Николаева Стикер «Альпака» для Telegram барнаульской художницы Алина Николаева

Сколько зарабатывают художники

С Telegram сразу же был подписан официальный договор. За свой первый стикерпак Алина получила 181 тыс. рублей.

Алина Николаева,

художник:

Для меня это был шок! Я не подозревала, что на рисовании можно столько денег срубить. Я сразу же пошла и купила себе новый телефон.

Зарплата художника в Telegram — открытая и доступная информация. Одно время на стене у Павла Дурова был закреплен пост, где были написаны расценки. За один стикер в 2017 году платили 100 долларов. Сейчас — 80 долларов.

Алина Николаева,

художник:

Я нарисовала для Telegram три стикерпака и больше с ними не работала. У приложения очень жесткие требования к художникам. Ухо на миллиметр сдвинулось — все, переделывай! К тому же им нужны взрослые персонажи: финансисты, бизнесмены, программисты. А мне нравится делать что-то милое.

С «ВКонтакте» тоже было не все гладко — главную российскую соцсеть пришлось брать измором. Алина сначала отправляла свои работы, которые «зарубили» в Telegram. Полгода девушке не отвечали. Тогда она пошла ва-банк: оформила красочное портфолио, стилизованное под комиксы. Через три дня Алине написали, что приняли ее в штат художников.

Алина Николаева,

художник:

Сколько мне там платят, сказать не могу — условия договора. Но зарплату перечисляют также фиксированно, за количество стикеров. Если посчитать всю сумму, что мне заплатили за время работы, то миллион есть. Но я уже все потратила.

По словам Алины, конкуренции в этом бизнесе не чувствуется. С другими художниками у них сложились профессиональные и даже дружеские отношения: они обмениваются новыми техниками рисования, обсуждают тренды. Горло друг другу не грызут.

Сахарок , Тусагерл и другие персонажи

Для «ВКонтакте» Алина отрисовала девять стикерпаков. Самый популярный — это розовый кот Сахарок. Три месяца он провисел в топе лучших.

Алина Николаева,

художник:

На Сахарка меня вдохновил котик, с которым я жила в Питере. Я специально делала так, чтобы он всем понравился. На котах все помешаны. А он еще очень милый, пушистый. На некоторых стикерах я сделала прикольные надписи, но об этом уже жалею: текст ограничивает ситуации, в которых ты можешь использовать рисунок.

Создание персонажей и мимики — это целая наука. Алина для себя составила список универсальных эмоций, которые должны быть в каждом стикерпаке: слезы, смех, любовь, обнимашки, привет-пока. Не обходится без актуальных мемов — обычно их штук пять.

Что «заходит» пользователям, а что нет, Алина следит по свой официальной группе. При выходе новинок обычно засыпают комментарии радостными стикерами.

Алина Николаева,

художник:

Приятно, что людям нравятся мои работы. Что они скидывают их своим одноклассникам, знакомым, пишут комплименты. Но сейчас я к этому отношусь поспокойнее. А раньше бегала по комнате, кричала: «Класс, мои стикеры любят!»

Родители против

Единственные, у кого работа Алины вызывает не восторг, а беспокойство, — это ее родственники. Близким трудно принять, что ребенок не просто художник, а еще художник-фрилансер. После того как в 2018 году девушка вернулась в Барнаул, проблема стала еще более актуальной.

Алина Николаева,

художник:

Родители считают, что я занимаюсь ерундой и мне надо пойти работать управляющей в какую-нибудь компанию. Все, что не имеет постоянный доход, для них не работа. Я не знаю, почему так. Говорю маме: «Я зарабатываю больше, чем ты, в чем проблема?»

Барнаульская художница Алина Николаева Предоставлено altapress.ru.

Родители настаивают: в любой работе нужна дисциплина. В качестве аргумента выдвигают разные теории: что будет, если Алину уволят или пропадет вдохновение? Но искать постоянную работу девушка не спешит. По ее словам, фриланс заставляет быть гибким, искать что-то новое, постоянно развиваться.

Алина Николаева,

художник:

Мне кажется, у родителей советский менталитет, они привыкли, что кто-то должен опекать. А я бунтарка с детства, мне нравится быть начальницей самой себе.

Но тем не менее рисовать стикеры «до пенсии» Алина не собирается. Пока она на перепутье. Говорит, если решит продолжать заниматься художественным творчеством, то поедет учиться за границу. Но сейчас ее привлекает дизайн интерьеров.

Алина Николаева,

художник:

Мне не нравится сама суть стикеров, ведь это мимолетное искусство. И оно совершенно ничего не значит в нашей жизни. Их не потрогаешь руками. А дизайн интерьеров делает жизнь многих людей лучше, комфортнее. Меня это вдохновляет. Хотя могу передумать и податься в игры или анимацию, в «Дисней» или нашу «Мельницу». В общем, ищу себя заново.

Барнаульская художница Алина Николаева Предоставлено altapress.ru.

Как стать художником стикеров

Алина Николаева,

художник: