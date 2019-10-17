Манящая конфетка: в Барнауле снова продается популярный магазин секс-игрушек

На сайте Avito в разделе «Готовый бизнес» появилось объявление о продаже барнаульского секс-шопа «Леденец». Предприниматели продают магазин и сайт. Бизнес оценивают в 1 млн 450 тыс. рублей.

Магазин функционирует в Индустриальном районе 3,5 года. Предприниматели отмечают, что за время его работы сформировался поток постоянных клиентов. Уверяя тем самым, что такая «покупка» окупится достаточно быстро — максимум за 1,5 года.

В стоимость входит торговое оборудование на два розничных магазина — комплекты видеонаблюдения, офисная мебель и техника, а также кассовые места.

Отмечается также, что секс-шоп достаточно «низкоконкурентный и одновременно высокомаржинальный вид бизнеса без сезонности».

Ранее altapress.ru писал, что магазин уже выставляли на продажу в марте 2017 года.

Факт

По данным «2ГИС», в Барнауле работают около 34 секс-шопов, которые торгуют в розницу.