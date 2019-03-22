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22 марта 3°C

«Мария-Ра» закрыла магазин на площади Спартака и открыла на Первомайском. Что изменилось после ремонта

Владелец сети «Мария-Ра» Александр Ракшин продолжает обновлять торговые точки. Накануне после реконструкции открылся магазин в ТЦ «Первомайский». Почти одновременно с этим на ремонт закрылось все здание на площади Спартака.

Реконструкция "Мария-Ра".
Реконструкция "Мария-Ра".
altapress.ru.

Что интересного в ТЦ «Первомайский»

«Мария-Ра» в «Первомайском» представила барнаульцам новый логотип сети. Ритейлер изменил написание названия и цветовое решение. Стиль использован для навигации в торговом зале. Его дополняют вывески на деревянных досках.

&quot;Мария-Ра&quot; в ТЦ &quot;Первомайский&quot;.
«Мария-Ра» в ТЦ «Первомайский».
skyscrapercity.com

Покупатели отмечают, что в перестроенном магазине более понятно и удобно расположены витрины, появилось современное оборудование, например, «вертикальные холодильники за стеклом, как в «Пятерочке». Там не изменился основной ассортимент товаров, но его дополнила витрина с охлажденным мясом и булочная. Также в зале организовали небольшое кафе, рядом с которым устроили места для отдыха.

Что будет с магазином на площади Спартака

Реконструкция &quot;Мария-Ра&quot;.
Реконструкция «Мария-Ра».
altapress.ru.
Реконструкция &quot;Мария-Ра&quot;.
Реконструкция «Мария-Ра».
altapress.ru.
Реконструкция &quot;Мария-Ра&quot;.
Реконструкция «Мария-Ра».
altapress.ru.
Реконструкция &quot;Мария-Ра&quot;.
Реконструкция «Мария-Ра».
altapress.ru.
Реконструкция &quot;Мария-Ра&quot;.
Реконструкция «Мария-Ра».
altapress.ru.

Здание «Мария-Ра» на пл. Спартака полностью принадлежит сети. Продуктовый магазин занимал весь первый этаж, а второй ритейлер сдавал в аренду «Фэмили», «Новэксу» и другим компаниям. Сейчас магазин закрыт на ремонт. Откроют его 21 апреля, сказано в объявлении.

По словам арендаторов, в здании предстоит починить сети коммуникаций и другие конструкции. Также ожидается, что «Мария-Ра» обновит торговый зал, как и в других магазинах, в которых идет реконструкция.

Таким образом, сеть продолжает реконструкцию магазинов, которую начала еще в 2017 году. Александр Ракшин рассказывал altapress.ru, что работает над новым ассортиментом торговых точек. Также он планировал привлекать субарендаторов, которые бы предложили покупателям дополнительный сервис и особые товары. Еще одно новое решение — в магазинах освобождают окна от стеллажей и жалюзи.

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