«Мария-Ра» спросила, какие магазины в Барнауле сделать круглосуточными

Торговая сеть «Мария-Ра» в своем Instagram обратилась к покупателям с просьбой рассказать, где им не хватает круглосуточных магазинов.

«Мы продолжаем делать жизнь в режиме вынужденной изоляции комфортнее для покупателей! В связи с этим хотим провести новый опрос «Какой магазин Мария-Ра стоит делать круглосуточным и почему?» — пояснили в сети.

Ритейлер отмечает, что такая мера позволит разгрузить покупательский трафик в наиболее популярных магазинах.

Ответы принимают в свободной форме, но необходимо указать город, район, точный адрес или понятный ориентир.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Предложения появились сразу: «Молодежная, 64 или 136. У нас рядом нет ни одного круглосуточного магазина», «Очень хотелось бы, чтобы прошла реконструкция в магазине по улице Челюскинцев, 80в», «Барнаул, Папанинцев», «Малахова, 62 — там очень большой поток людей».

Впрочем, не все оценили идею. Многие не видят смысл работы ночью «если спиртное не продают», некоторые призывают «пожалеть продавцов». Есть и рациональные предложения.

«У меня необходимости ходить ночью в магазин не возникает, лучше в некоторых магазинах увеличить штат, чтобы в час пик работали все все кассы», — посоветовали в комментариях.

Ранее сеть «Мария-Ра» обратилась к покупателям через свои аккаунты в соцсетях с просьбой рассказать, чего не хватает в ее магазинах. Ритейлера забросали ответами.