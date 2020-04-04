«Продавайте линзы». Жители Алтая рассказали в соцсетях, чего им не хватает в «Марии-Ра» во время карантина

Торговая сеть «Мария-Ра» обратилась к покупателям через свои аккаунты в соцсетях с просьбой рассказать, чего им не хватает в ее магазинах. Читатели забросали ее ответами. Они просили завезти антисептики, маски, перчатки, лимоны и свежий корень имбиря. А некоторые и вовсе просили невозможного.

Проведение опроса в торговой сети объяснили тем, что людям разрешено выходить за покупками в ближайший магазин, а в «Марии-Ра» (которая часто как раз и является ближайшей торговой точкой) чего-то может не быть.

Вопрос, который представитель торговой сети задал подписчикам аккаунта, звучит так.

Какие товары не первой необходимости (которые обычно не продаются в наших магазинах), нужные лично вам, вы хотели бы покупать в ближайшем магазине «Мария-Ра»?

Читатели активно подхватили тему. Достаточно частым был ответ, связанный с необходимостью дезинфекции и защиты от новой инфекции, которая вовсю шагает по планете.

Так, подписчики просили завезти «белизну», антисептик, перчатки, маски, антибактериальные средства для уборки дома, средства гигиены. Несколько пожеланий были связаны с отсутствием в магазинах лимонов и корней имбиря. Ранее мы сообщали, что цены на эти продукты в России подскочили и они стали дефицитными почти повсеместно.

«Который день нет имбиря», — посетовал один из участников опроса.

Были и пожелания наладить доставку, особенно в сельской местности. Или просто не повышать цены. А один из подписчиков попросил совсем уж невозможного — контактные линзы, которые в самом деле купить негде.

Контактные линзы. Надежда Будрина

Поставьте, пожалуйста, автомат с контактными линзами Johnson. Все маленькие отделы ближайшие закрыли на карантин, а магазин «Мария-Ра» всегда рядом и всегда работает. Это товар жизненно необходим. А в аптеке их не продают. Интересуют удаленные посёлки города, в часности п. Южный, — рассказал подписчик в Instagram.

В «Марии-Ра» сообщили, что ответы в комментариях будут обработаны, а пожелания оперативно рассмотрены.