1 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Масштабный сбой случился сразу на нескольких популярных интернет-платформах

Сразу на нескольких онлайн-платформах произошли масштабные сбои в ночь на 1 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Интернет. Сеть. Программирование.
Интернет. Сеть. Программирование.
СС0

Первый сбой произошел у видеохостинга YouTube. Сбои в работе наблюдались и у стримингового сервиса Spotify, а также сайта «Рамблер».

Как отмечают российские пользователи «ВКонтакте», соцсеть «легла». У многих не работают мессенджеры. Между тем в пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что некоторые пользователи могли кратковременно испытывать трудности с отправкой сообщений в связи с плановым обновлением, пишет vz.ru.

При этом в администрации соцсети заверили, что сейчас все работает в обычном режиме. Сбой зафиксировали пользователи российской соцсети «Одноклассники».

В сети сообщают, что Telegram, Yandex, Google также произошли сбои. Неполадки случились на сайтах Госуслуг и Сбербанка.

Пока не известно, что именно стало причиной масштабных сбоев. Подробности уточняют.

Ранее о возможной причине глобального сбоя в работе WhatsApp рассказал эксперт.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость