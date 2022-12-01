Масштабный сбой случился сразу на нескольких популярных интернет-платформах

Первый сбой произошел у видеохостинга YouTube. Сбои в работе наблюдались и у стримингового сервиса Spotify, а также сайта «Рамблер».
Как отмечают российские пользователи «ВКонтакте», соцсеть «легла». У многих не работают мессенджеры. Между тем в пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что некоторые пользователи могли кратковременно испытывать трудности с отправкой сообщений в связи с плановым обновлением, пишет vz.ru.
При этом в администрации соцсети заверили, что сейчас все работает в обычном режиме. Сбой зафиксировали пользователи российской соцсети «Одноклассники».
В сети сообщают, что Telegram, Yandex, Google также произошли сбои. Неполадки случились на сайтах Госуслуг и Сбербанка.
Пока не известно, что именно стало причиной масштабных сбоев. Подробности уточняют.
Ранее о возможной причине глобального сбоя в работе WhatsApp рассказал эксперт.
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