Мед, отравленный пестицидами, опасен для людей

К таким последствиям может привести не только использование некачественных опасных пестицидов, но и нарушение регламента при применении сертифицированных химикатов (например, если проводить отработку полей во время цветения растений, что запрещено).

«Если отравленная пчела не умерла мгновенно и успела вернуться в улей, мед будет заражен. Но надо смотреть, насколько много этого вещества в него попало и может ли быть опасной для человека такая концентрация», — заявил заведующий лабораторией технологии и биохимии зерна Федерального исследовательского центра «Немчиновка» Михаил Кузьмич.

Глава Российского национального союза пчеловодов (РНСП) Арнольд Бутов считает, что такой мед можно есть только после проверки в лаборатории.

Ранее председатель Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан сообщил altapress.ru, что мед отравившихся на Алтае пчел может попасть в продажу. Причем такой продукт может оказаться даже на ярмарках и в магазинах. Эксперт дал несколько советов, как обезопасить себя от отравления.