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11 июля 17°C

Эксперт рассказал, что мед отравившихся на Алтае пчел может попасть в продажу

Риск попадания в продажу меда от отравившихся пчел существует, рассказал altapress.ru председатель Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан. Причем такой продукт может оказаться даже на ярмарках и в магазинах. Эксперт дал несколько советов, как обезопасить себя от серьезного отравления.

Мед
Мед
СС0

Почему мед с ядохимикатами может попасть в продажу

По словам Тастана, значительная часть пасек в Алтайском крае не имеет ветеринарных паспортов (это подтверждают и региональные власти). Их мед не проверяется в лабораториях и не отслеживается в информационной системе «Меркурий». Поэтому покупатель не может знать, где такой мед собран и из чего он состоит.

Даже если мед сдают на испытания в лабораторию, не факт, что его проверят на все существующие вредные вещества — их слишком много. Таким образом, по мнению Тастана, наиболее эффективный способ защитить потребителей от опасных химикатов — запретить их использование в сельском хозяйстве на государственном уровне.

В магазины мед с вредными веществами может попасть через переработчиков — именно их продукция, фасованная в баночки, продается в торговых сетях, говорит Тастан. Переработчики контролируют поставщиков, но из-за невозможности проверить мед на все токсичные вещества, некачественная продукция все же имеет шанс оказаться на прилавках.

Мед. Банки с медом
Мед. Банки с медом
СС0

Какую опасность ядохимикаты представляют для человека

Действующие вещества в защитных средствах для растений (неоникотиноиды, пиретроиды) влияют на нервную систему насекомых. Они теряют ориентацию в пространстве, у них наступает паралич, а потом смерть.

Для человека эти вещества представляют существенно меньшую опасность, тем не менее имеют негативное влияние на организм. Их потребление может привести к отравлению — тошноте, повышению температуры, рвоте, нарушениям сна, снижению иммунитета, головокружению, слабости. По словам Тастана, возможно негативное влияние на здоровье и в долгосрочной перспективе.

Как отличить безопасный мед

Сергей Тастан дал любителям меда несколько советов, которые помогут защитить себя от некачественного продукта.

  1. Ни в коем случае не покупать мед на трассах и стихийных ярмарках. Благонадежность продавцов, работающих в таких местах, под большим вопросом.
  2. Покупать мед с диких медоносов — луговой, горный, таежный. Нектар для него собран не на полях фермеров, соответственно попадание ядохимикатов сведено к минимуму.
  3. Интересоваться документами пасеки, с которой вы покупаете мед. Элементарно спросите у пчеловода ветеринарный паспорт, протокол лабораторных испытаний. Это не дает стопроцентную гарантию, но все же значительно повышает шансы купить качественный продукт.
  4. На данный момент известны случаи отравления пчел на рапсовых полях. Поэтому с осторожностью нужно относиться к меду из рапса. Он имеет светло-желтый цвет, аромат с горчинкой. Так как видов светлого меда много, обычному покупателю будет сложно отличить один от другого. Остается только спрашивать у продавца и решать, доверяете вы ему или нет.
Сергей Тастан.
Сергей Тастан.
Анна Зайкова

Что произошло?

Напомним, в начале июля стало известно о массовом отравлении пчел в Алтайском крае. Они опыляли поля, которые до этого обрабатывались ядохимикатами от вредителей. По разным данным, это коснулось от семи до 30 муниципалитетов.

Специалисты Россельхознадзора исследуют в лаборатории подмор с 16 пасек (по данным на 8 июля), на которых случилось ЧП, а также растения с соседних полей и почву. Краевые власти встречаются и ведут переговоры с фермерами, пчеловодами и местными чиновниками, чтобы установить причины произошедшего.

Региональный минсельхоз обещал предоставить результаты этой работы в конце текущей или в начале следующей недели.

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