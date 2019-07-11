Эксперт рассказал, что мед отравившихся на Алтае пчел может попасть в продажу

Риск попадания в продажу меда от отравившихся пчел существует, рассказал altapress.ru председатель Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан. Причем такой продукт может оказаться даже на ярмарках и в магазинах. Эксперт дал несколько советов, как обезопасить себя от серьезного отравления.

Почему мед с ядохимикатами может попасть в продажу

По словам Тастана, значительная часть пасек в Алтайском крае не имеет ветеринарных паспортов (это подтверждают и региональные власти). Их мед не проверяется в лабораториях и не отслеживается в информационной системе «Меркурий». Поэтому покупатель не может знать, где такой мед собран и из чего он состоит.

Даже если мед сдают на испытания в лабораторию, не факт, что его проверят на все существующие вредные вещества — их слишком много. Таким образом, по мнению Тастана, наиболее эффективный способ защитить потребителей от опасных химикатов — запретить их использование в сельском хозяйстве на государственном уровне.

В магазины мед с вредными веществами может попасть через переработчиков — именно их продукция, фасованная в баночки, продается в торговых сетях, говорит Тастан. Переработчики контролируют поставщиков, но из-за невозможности проверить мед на все токсичные вещества, некачественная продукция все же имеет шанс оказаться на прилавках.

Мед. Банки с медом СС0

Какую опасность ядохимикаты представляют для человека

Действующие вещества в защитных средствах для растений (неоникотиноиды, пиретроиды) влияют на нервную систему насекомых. Они теряют ориентацию в пространстве, у них наступает паралич, а потом смерть.

Для человека эти вещества представляют существенно меньшую опасность, тем не менее имеют негативное влияние на организм. Их потребление может привести к отравлению — тошноте, повышению температуры, рвоте, нарушениям сна, снижению иммунитета, головокружению, слабости. По словам Тастана, возможно негативное влияние на здоровье и в долгосрочной перспективе.

Как отличить безопасный мед

Сергей Тастан дал любителям меда несколько советов, которые помогут защитить себя от некачественного продукта.

Ни в коем случае не покупать мед на трассах и стихийных ярмарках. Благонадежность продавцов , работающих в таких местах , под большим вопросом. Покупать мед с диких медоносов — луговой , горный , таежный. Нектар для него собран не на полях фермеров , соответственно попадание ядохимикатов сведено к минимуму. Интересоваться документами пасеки , с которой вы покупаете мед. Элементарно спросите у пчеловода ветеринарный паспорт , протокол лабораторных испытаний. Это не дает стопроцентную гарантию , но все же значительно повышает шансы купить качественный продукт. На данный момент известны случаи отравления пчел на рапсовых полях. Поэтому с осторожностью нужно относиться к меду из рапса. Он имеет светло-желтый цвет , аромат с горчинкой. Так как видов светлого меда много , обычному покупателю будет сложно отличить один от другого. Остается только спрашивать у продавца и решать , доверяете вы ему или нет.

Сергей Тастан. Анна Зайкова

Что произошло?

Напомним, в начале июля стало известно о массовом отравлении пчел в Алтайском крае. Они опыляли поля, которые до этого обрабатывались ядохимикатами от вредителей. По разным данным, это коснулось от семи до 30 муниципалитетов.

Специалисты Россельхознадзора исследуют в лаборатории подмор с 16 пасек (по данным на 8 июля), на которых случилось ЧП, а также растения с соседних полей и почву. Краевые власти встречаются и ведут переговоры с фермерами, пчеловодами и местными чиновниками, чтобы установить причины произошедшего.

Региональный минсельхоз обещал предоставить результаты этой работы в конце текущей или в начале следующей недели.