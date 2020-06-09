«Такого не было с 90-х». Где и по какой цене в Барнауле на месяц раньше начали продавать свежий мед

Жители Алтайского края активно обмениваются одной из главных потребительских новостей начала июня — мед нового урожая собрали и начали продавать на месяц раньше. И все благодаря жаркому маю. Altapress.ru рассказывает, какой мед уже можно найти на прилавках и как выбрать самый свежий.

Первую качку пчеловоды обычно делают в июне. Но ранняя весна их немного порадовала, хотя и перекроила весь график. Наиболее известные пчелововоды Алтая не сразу вспомнили, когда на рынке было что-то подобное.

Юрий Богуславский,

президент Ассоциации пчеловодов и переработчиков Алтая:

Юрий Богуславский. Анна Зайкова

Действительно, в этом году мы собрали мед на месяц раньше. На моей практике — это второй или третий случай. Последний раз я такое видел еще в 90-х годах прошлого века. Но сразу скажу, что в июне меда не слишком много мы ждем — голодный месяц для пчел: весенние растения отцвели, а новые только начнут. Продлится это недели две. А вот в июле меда будет очень много.

Пока цена на мед нового урожая не устоялась, отмечает Богуславский, потому что медовых ярмарок пока нет. На рыночных прилавках можно найти акацию (500 рублей за 1 кг) и луговое разнотравье (300 руб за 1 кг). Активная качка начнется в июне — тогда цены, скорее всего, снизятся.

В Барнауле начали продавать мед нового урожая. Дмитрия Лямзин , ИД «Алтапресс»

Свежий мед пчеловоды советуют выбирать по запаху: сильный и в то же время нежный и сладкий цветочный аромат. На вкус он не должен быть кисловатым, подбродившим. И, конечно же, свежий мед — жидкий и тягучий.

В Барнауле начали продавать мед нового урожая. Дмитрия Лямзин , ИД «Алтапресс»

Ярмарка «Медовый Спас» в Барнауле будет проводиться в начале августа. Конечно, если позволит эпидемиологическая ситуация. А пока приобрести уникальный алтайский продукт можно в закрытых рынках и на фермерских базарах.

Екатерина Карзова.