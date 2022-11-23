23 ноября
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Потребитель

МегаФон улучшил качество связи для более 300 тыс. человек в Алтайском крае

МегаФон запустил новый слой LTE в 77 локациях Алтайского края и модернизировал телеком-инфраструктуру. Качество связи в регионе стало лучше, а покрытие быстрого мобильного интернета — больше. Обновление коснулось более 300 тыс. человек, которые живут в крупных городах и малых населенных пунктах края.

Природа.
Природа.
Фото: предоставлено ПАО МегаФон

Оператор обновил оборудование и запустил дополнительный слой LTE в Завьяловском, Каменском, Первомайском, Павловском, Рубцовском, Поспелихинском, Бурлинском, Целинном, Новичихинском, Родинском, Ключевском, Красногорском, Бийском, Алтайском и многих других районах края. Технические мероприятия прошли и в крупных городах региона — Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Заринске. Инженеры компании улучшили сеть и в совсем небольших и удаленных от регионального центра населенных пунктах края — Новороссийский, Сухая Чемровка, Ненинка, Мартовка, Бастан, Солоновка, Алтай, Октябрьский, Кирпичный, Самарка, Зятьково и Кучук.

Модернизация действующего оборудования значительно увеличила площадь распространения сигнала 4G, а также улучшила его проникновение в здания. Теперь жители и гости региона могут комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами на отдыхе, в путешествиях, а также на работе и дома. Кроме того, запуск дополнительного слоя LTE расширяет для абонентов возможности по использованию современной технологии голосовых звонков VoLTE. Востребованность сервиса Voice over LTE подтверждают данные МегаФона — уже свыше 50% разговоров в Алтайском крае совершаются на сетях четвертого поколения, с более чистым звуком и мгновенным соединением.

— Сейчас, когда значение Алтая как одного из ключевых туристических и агропромышленных центров России возрастает, и край активно развивается, для нас очень важно, чтобы телеком-инфраструктура была надежной основой для такого движения вперед. Только с начала этого года МегаФон улучшил связь более чем в 100 населенных пунктах: запустил новые базовые станции и обновил оборудование, за счет чего расширилось покрытие, увеличилась надежность сети и скорость мобильного интернета в сельской местности, туристических локациях и крупных городах региона, — комментирует Мария Занько, директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай.

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