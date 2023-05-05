Менеджеров "Вкусно и точка" учат вежливости

Руководство решило "воспитывать" своих подчиненных и выдвинуло ряд правил для сотрудников. Их ввели по причине большого количества жалоб на хамство от работников сети.
Теперь к сотрудникам при общении с клиентом есть четыре основных требования:
- обратиться по имени и внимательно выслушать клиента;
- извиниться за неудобства;
- помочь исправить ситуацию и решить проблему;
- поблагодарить клиента.
Кроме того, сотрудник обязательно должен запомнить ваше имя, а в случае конфликта обращаться только на вы. В случае нарушений сотрудников ждут штрафы.
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