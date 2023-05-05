6 мая
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Потребитель

Менеджеров "Вкусно и точка" учат вежливости

Компания решила обучить сотрудников, как правильно общаться с клиентами, сообщает Telegram-канал "Mash".

Логотип ресторана "Вкусно и точка"
Логотип ресторана "Вкусно и точка"
vk.com/vkusno_itochka

Руководство решило "воспитывать" своих подчиненных и выдвинуло ряд правил для сотрудников. Их ввели по причине большого количества жалоб на хамство от работников сети.

Теперь к сотрудникам при общении с клиентом есть четыре основных требования:

  • обратиться по имени и внимательно выслушать клиента;
  • извиниться за неудобства;
  • помочь исправить ситуацию и решить проблему;
  • поблагодарить клиента.

Кроме того, сотрудник обязательно должен запомнить ваше имя, а в случае конфликта обращаться только на вы. В случае нарушений сотрудников ждут штрафы.

Ранее барнаульский эксперт общепита рассказал о шансах «Вкусно и точка», «каннибализме» и идеальном бургере.

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