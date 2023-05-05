Менеджеров "Вкусно и точка" учат вежливости

Компания решила обучить сотрудников, как правильно общаться с клиентами, сообщает Telegram-канал "Mash".

Руководство решило "воспитывать" своих подчиненных и выдвинуло ряд правил для сотрудников. Их ввели по причине большого количества жалоб на хамство от работников сети.

Теперь к сотрудникам при общении с клиентом есть четыре основных требования:

обратиться по имени и внимательно выслушать клиента;

извиниться за неудобства;

помочь исправить ситуацию и решить проблему;

поблагодарить клиента.

Кроме того, сотрудник обязательно должен запомнить ваше имя, а в случае конфликта обращаться только на вы. В случае нарушений сотрудников ждут штрафы.

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