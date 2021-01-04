Мэрия: где в Барнауле покататься на коньках и лыжах и сколько стоит прокат

Желающие смогут взять коньки и лыжи напрокат или прийти со своими.
Для проката в общей сложности доступны более 1,5 тыс. пар коньков и более 3,5 тыс. пар лыж. Стоимость проката спортивного инвентаря осталась на уровне прошлого года.
Они разные. Например, на базе «Станкостроитель» детски лыжи можно взять за 50 рублей в час, взрослы — по 150 рублей в час.
Список всех баз и их телефонов, а также стоимость проката можно посмотреть вот здесь.
Самый большой каток открылся в Барнауле 12 декабря — на стадионе «Клевченя».