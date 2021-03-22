Минфин намерен ужесточить требования к составу пива

Минфин РФ предложил более жесткие требования к составу пива в технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

При производстве пива документ допускает замену используемого солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого солода.

Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 1 января 2022 года.

Требования в нормах ЕАЭС вызывали опасения у ряда участников рынка, в частности — у Союза российских пивоваров, пишет bfm.ru. Они обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на введение в России техрегламента о безопасности алкоголя.

Эксперимент

Эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков в России начнется 1 апреля 2021 года и продлится до конца августа 2022 года, говорится в постановлении правительства. Ассоциация производителей пива заявила, что затраты отрасли на установку оборудования для маркировки пива могут составить сотни миллионов долларов.