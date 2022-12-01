1 декабря
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Потребитель

Минимальную стоимость вина могут установить в России

На сегодняшний день в России минимальные розничные цены установлены для крепкой алкогольной продукции. Минимальная стоимость бутылки шампанского и других игристых вин составляет 169 рублей, пишут «Известия».

Алкоголь. Вино.
Алкоголь. Вино.
открытые источники (CC0)

Помимо водки, минимальные розничные цены также действуют на коньяк, ром и виски.

Алкогольная продукция с невысоким градусом без пузырьков, так называемые тихие вина могут попасть в категорию напитков с минимальной розничной ценой. Вероятно, стоимость может остановиться на отметке в 239 рублей за бутылку.

Установление нижней границы цены на пиво активно обсуждают в последнее время. Кроме того, встал вопрос о минимальной цене на простое вино.

По словам экспертов, это позволит убрать контрафактную продукцию и вина низкого качества с полок магазинов.

Стоимость тихих вин предлагают приравнять к стоимости шампанского и игристых вин, а также ввести единую границу нижней цены.

Ранее стало известно, что в АКЗС обсудят устрашающие надписи о вреде алкоголя на бутылках спиртного.

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