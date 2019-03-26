Министр финансов рассказал, как увеличить пенсии на 20%

Минфин возлагает на запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) особые надежды. По словам Антона Силуанова, законопроект по теме готов, его надо принимать, а запуск системы позволит увеличить пенсии до 20% и прибавит к росту ВВП 1,5%, сообщает «Комммерсантъ».
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на той же коллегии заявила, что финансовая стабильность обеспечена бюджетным правилом и действиями ЦБ по его исполнению, но в стране нет источников длинных денег. И система ИПК, кроме социальных задач, должна обеспечить тему длинных денег.
Что такое ИПК?
Концепцию ИПК разрабатывали Минфин и Банк России. ИПК, по замыслу властей, должен прийти на смену текущей накопительной части пенсии, которая остается замороженной с 2014 года.
Формироваться и храниться средства будут в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Ставка отчислений, о которой ранее шла речь, — шесть процентов зарплаты с вероятностью индексации. Окончательная версия законопроекта пока не опубликована.
Ранее глава ЦБ объясняла, что источник пенсионных выплат должен формироваться за счет добровольных отчислений гражданина (с предоставлением ему налоговых льгот) и средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника, также получая льготы в соответствии с действующим законодательством, рассказала Gazeta.ru. Таким образом будет формировать ИПК.
ИПК будут защищены системой гарантирования пенсионных накоплений.