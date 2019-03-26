Министр финансов рассказал, как увеличить пенсии на 20%

Введение системы индивидуального пенсионного капитала в России позволит увеличить пенсии участникам программы на 20%. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на коллегии Минфина, сообщает «Российская газета».

Минфин возлагает на запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) особые надежды. По словам Антона Силуанова, законопроект по теме готов, его надо принимать, а запуск системы позволит увеличить пенсии до 20% и прибавит к росту ВВП 1,5%, сообщает «Комммерсантъ».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на той же коллегии заявила, что финансовая стабильность обеспечена бюджетным правилом и действиями ЦБ по его исполнению, но в стране нет источников длинных денег. И система ИПК, кроме социальных задач, должна обеспечить тему длинных денег.

Что такое ИПК?

Концепцию ИПК разрабатывали Минфин и Банк России. ИПК, по замыслу властей, должен прийти на смену текущей накопительной части пенсии, которая остается замороженной с 2014 года.

Формироваться и храниться средства будут в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Ставка отчислений, о которой ранее шла речь, — шесть процентов зарплаты с вероятностью индексации. Окончательная версия законопроекта пока не опубликована.

Ранее глава ЦБ объясняла, что источник пенсионных выплат должен формироваться за счет добровольных отчислений гражданина (с предоставлением ему налоговых льгот) и средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника, также получая льготы в соответствии с действующим законодательством, рассказала Gazeta.ru. Таким образом будет формировать ИПК.

ИПК будут защищены системой гарантирования пенсионных накоплений.