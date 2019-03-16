Минтранс собирается ограничить размеры ручной клади для всех авиакомпаний

В ведомстве намерены руководствоваться допустимыми объемами багажных полок различных моделей самолетов и пассажировместимостью. Таким образом власти хотят запретить авиаперевозчикам бесконтрольно снижать размеры сумок, которые пассажиры могут брать с собой в салон, пишет РБК.
Интерес Минтранса к этому вопросу вызван изменениями требований провоза вещей в авиакомпании «Победа». В ведомстве считают, что нововведения противоречат федеральным правилам.
Теперь у пассажиров «Победы» два варианта: провозить предметы без ограничений веса и типа, но в пределах габаритов 36×30×27 см, либо одно место ручной клади весом не более 10 кг с габаритами 36×30×4 см плюс вещи из перечня, определенного федеральными правилами.
Ространснадзор ведет проверку правил провоза ручной клади авиакомпании «Победа». Результаты должны быть готовы к 12 апреля.
Согласно рекомендуемым правилам Международной ассоциации воздушного транспорта, в самолетах вместимостью более 98 кресел размеры ручной клади могут быть в пределах 115 см по сумме трех измерений.