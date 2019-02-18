Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади

1 Какую ручную кладь можно провозить в самолетах по новым правилам?

На рейсах «Победы» разрешено провозить в салоне самолета одно место ручной клади весом не более 10 кг габаритами 36×30×4 сантиметра.

Кроме того, можно провести предметы утвержденные Федеральными авиационными правилами: дамскую сумку или портфель, или рюкзак габаритами 36×30×23 сантиметра, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, товары из магазинов duty free габаритами не более 10×10×5 сантиметров.