Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади

Пассажиры могут воспользоваться вариантом новых правил провоза ручной клади согласно вступившему в действие решению Верховного суда. А также провозить ручную кладь по старым правилам. Нужно только выбрать.
На рейсах «Победы» разрешено провозить в салоне самолета одно место ручной клади весом не более 10 кг габаритами 36×30×4 сантиметра.
Кроме того, можно провести предметы утвержденные Федеральными авиационными правилами: дамскую сумку или портфель, или рюкзак габаритами 36×30×23 сантиметра, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, товары из магазинов duty free габаритами не более 10×10×5 сантиметров.
Разрешен провоз любого количества мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных габаритов — 36×30×27 сантиметров. Расчет габаритов ручной клади для ее безопасного размещения на борту был предоставлен производителем воздушных судов — компанией Boeing.
Однако эти изменения не связаны со скандалом, который случился 14 февраля, когда актер Василий Лановой собрался полететь из Москвы в Ростов. В столичном аэропорту при прохождении регистрации сотрудники авиакомпании «Победа» не пропустили актера на борт самолета из-за размера ручной клади. После этого в дело вмешался руководитель СКР Александр Бастрыкин, после чего «Победа» предоставила Лановому неограниченное число бесплатных билетов.
Просто так совпало, что 18 февраля вступило в силу решение судебных органов.
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России в августе 2018 года отклонила иск авиакомпании к Минтрансу и не стала изымать из Федеральных авиационных правил перечень вещей, которые пассажир может бесплатно брать с собой в самолет сверх установленной нормы ручной клади. В ноябре была также отклонена апелляционная жалоба.
«Победа» оспаривала правила перевозки ручной клади, так как, по мнению перевозчика, они не учитывают вместимость багажных полок самолета. Как утверждал гендиректор лоукостера, из-за того, что на рейсах «Победы» практически всегда 100-процентная загрузка, пассажиры могут брать с собой на борт только рассчитанную норму багажа (36×30×27 сантиметров). Сверх этих размеров ничего больше разместить в салоне невозможно, заявлял Калмыков.