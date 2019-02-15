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Жизнь

Авиакомпания «Победа» предоставила Лановому неограниченное число бесплатных билетов

После инцидента с невылетом Василия Ланового из Москвы в Ростов-на-Дону авиакомпания «Победа» решила предоставить артисту неограниченное количество бесплатных перелетов до конца 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика.

Самолет.
Самолет.
Алексей Мартышкин

В компании «Победа» подчеркнули, что предоставляют артисту эту привилегию «как знак особого почтения к его творчеству и жизненному пути».

Почему Ланового не пустили в самолет

14 февраля, в годовщину освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, Василий Лановой собрался полететь в этот город из Москвы на творческую встречу с ростовчанами. В столичном аэропорту при прохождении регистрации сотрудники авиакомпании «Победа» не пропустили актера на борт самолета из-за размера ручной клади.

Пока Лановой оплачивал за габаритный чемодан пошлину, регистрация на рейс закрылась и самолет в Ростов-на-Дону улетел без него.

Позже представитель «Победы» отметил, что в этой ситуации виноваты те, кто занимался организацией поездки артиста.

15 февраля председатель Следкома Александр Бастрыкин дал поручение разобраться с отказом авиакомпании «Победа» пустить на борт самолета Народного артиста СССР Василия Ланового. «Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелете», отметили ранее в ведомстве.

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