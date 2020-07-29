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30 июля
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Минтруд изменит правила выплаты пенсий

Если пенсионер решил получать пенсию через банк, то при желании он сможет сохранить прежнюю дату ее доставки. Такие поправки в Правила выплаты пенсий подготовил Минтруд, пишет «Российская газета».

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней.

В ведомстве напомнили, что пенсионер сам выбирает, как ему удобно получать пенсию. Например, ее можно забирать самостоятельно в почтовом отделении или деньги могут приносить на дом почтальоны.

Однако по почте выплата может прийти позднее установленной даты в пределах доставочного периода. Дату его окончания лучше узнать заранее, так как в каждом почтовом отделении она своя.

Сегодня наибольшую популярность приобретает способ получения пенсий через банки. В этом случае пенсионеру предоставят выбор, и дату поступления денежных средств на счет с ним должны будут согласовать, а по желанию — оставить прежнюю, к которой он привык. Минтруд предлагает сохранить право за пенсионерами сохранять ее также при смене банка.

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