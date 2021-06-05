5 июня 18°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Минтруд предложил новые даты на майские выходные в 2022 году

Минтруд предложил сделать майские праздники в 2022 году раздельными: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, сообщают РИА «Новости».

Майские праздники на Алтае.
Майские праздники на Алтае.
instagram.com/natalimosiets

Уточняется, что выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 3 мая и 10 мая соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

Таким образом, праздничные выходные в 2022 году будут в следующие даты:

  • 31 декабря — 9 января;
  • 23 февраля;
  • 6 марта — 8 марта;
  • 30 апреля — 3 мая;
  • 7 мая — 10 мая;
  • 11 июня — 13 июня;
  • 4 ноября — 6 ноября.

Проект постановления подготовлен для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней согласно статье 112 Трудового кодекса.

Информация о том, что 31 декабря может на постоянной основе стать выходным днем, заявил глава федерального ведомства Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость