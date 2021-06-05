Минтруд предложил новые даты на майские выходные в 2022 году

Уточняется, что выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 3 мая и 10 мая соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
Таким образом, праздничные выходные в 2022 году будут в следующие даты:
- 31 декабря — 9 января;
- 23 февраля;
- 6 марта — 8 марта;
- 30 апреля — 3 мая;
- 7 мая — 10 мая;
- 11 июня — 13 июня;
- 4 ноября — 6 ноября.
Проект постановления подготовлен для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней согласно статье 112 Трудового кодекса.
Информация о том, что 31 декабря может на постоянной основе стать выходным днем, заявил глава федерального ведомства Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.