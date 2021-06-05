Минтруд предложил новые даты на майские выходные в 2022 году

Минтруд предложил сделать майские праздники в 2022 году раздельными: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, сообщают РИА «Новости».

Уточняется, что выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 3 мая и 10 мая соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

Таким образом, праздничные выходные в 2022 году будут в следующие даты:

31 декабря — 9 января;

23 февраля;

6 марта — 8 марта;

30 апреля — 3 мая;

7 мая — 10 мая;

11 июня — 13 июня;

4 ноября — 6 ноября.

Проект постановления подготовлен для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней согласно статье 112 Трудового кодекса.

Информация о том, что 31 декабря может на постоянной основе стать выходным днем, заявил глава федерального ведомства Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.