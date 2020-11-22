Минус 200 млн сайтов. Какие ограничения ждут владельцев «старых» смартфонов в 2021 году

Для пользователей, чей смартфон на Android поддерживает только версию ОС 7.1.1 и более ранние, в 2021 году могут оказаться недоступны более трети сайтов. Об этом рассказал специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко, передает РИА «Новости» .

«Дело в том, что в сентябре 2021 заканчивается срок действия сертификата DST Root X3, который вел перекрестную подпись для сайтов с шифрованием. Этим занимались компании Let’s Encrypt и IdenTrust», и они так и не смогли договориться о продлении сертификата.

Поэтому, объясняет эксперт, если ничего не изменится, более 200 миллионов сайтов по всему миру «закроются» для владельцев устройств с Android 7.1.1 и более ранними версиями. В данный момент это почти 13% от всех пользователей Android-устройств.

Как избежать блокировки сайтов

Сергей Кузьменко отметил, что решить проблему можно будет не только покупкой нового смартфона. Он порекомендовал пользователям «старых» смартфонов перейти на мобильный браузер Firefox, у которого есть свое хранилище сертификатов. Но это решение доступно только тем, у кого установлена OC Android не ниже версии 5.0.

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