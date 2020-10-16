Названы смартфоны, которые могут взорваться в руках

Среди самых распространенных причин взрыва смартфонов — перегрев и повреждение, однако на рынке есть производители, устройства которых взрываются в руках пользователей гораздо чаще.

По словам партнера и директора компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова, первым признаком того, что смартфон может взорваться, являются проблемы с батареей.

Также причиной воспламенения устройства может стать перегрев из-за слишком долгой зарядки, «утопление» телефона, удар о твердую поверхность, сообщает ПРАЙМ.

«Чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая даже вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи», — указал специалист.

Однако нельзя сказать, что продукция Apple в сравнении с южнокорейскими конкурентами является безопасной — известны случаи взрывов в руках iPhone и iPad.

Чтобы не допустить взрыва, необходимо следовать простым правилам — нельзя перегревать гаджет, так как это повреждает батарею, она деформируется и может работать некорректно, пишет News.ru.

Причиной взрыва может быть и продолжительная зарядка «неродным» зарядным устройством. И первый же признак грядущей опасности — вздутие батареи. В этом случае ее нужно срочно заменить.

А срок службы смартфона можно продлить, если класть его экраном вниз, заявил доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.