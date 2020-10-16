Названы смартфоны, которые могут взорваться в руках

По словам партнера и директора компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова, первым признаком того, что смартфон может взорваться, являются проблемы с батареей.
Также причиной воспламенения устройства может стать перегрев из-за слишком долгой зарядки, «утопление» телефона, удар о твердую поверхность, сообщает ПРАЙМ.
«Чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая даже вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи», — указал специалист.
Однако нельзя сказать, что продукция Apple в сравнении с южнокорейскими конкурентами является безопасной — известны случаи взрывов в руках iPhone и iPad.
Чтобы не допустить взрыва, необходимо следовать простым правилам — нельзя перегревать гаджет, так как это повреждает батарею, она деформируется и может работать некорректно, пишет News.ru.
Причиной взрыва может быть и продолжительная зарядка «неродным» зарядным устройством. И первый же признак грядущей опасности — вздутие батареи. В этом случае ее нужно срочно заменить.
А срок службы смартфона можно продлить, если класть его экраном вниз, заявил доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
«Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую часть камеры, что связано с количеством линз в объективе», — отметил Тимофеев.