Мишустин поручил разобраться с ценами на ПЦР-тесты в частных клиниках

Двум ведомствам — ФАС и Роспотребнадзору — предстоит проверить обоснованность формирования цен на ПЦР-тесты на ковид в частных клиниках и лабораториях.

Поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, документ размещен на сайте правительства.

Минздраву и Роспотребнадзору поручено, исходя из жизненных ситуаций, формируемых по запросам и жалобам граждан на портале госуслуг, совместно разработать и опубликовать методичку по срокам действия QR-кодов для различных групп граждан, включая прошедших вакцинацию в России или за рубежом, переболевших ковидом (в России или за рубежом), имеющим отрицательный ПЦР-тест, пишет «Росбалт».

Роспотребнадзору поручено подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов из лабораторий на портал госуслуг — до 2 часов с момента получения результатов.

Срок исполнения поручения — до 19 июля.

Российские медицинские лаборатории в середине июня рекордно заработали на проведении тестов на выявление COVID-19.