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Мишустин постановил, как россиянам вернуть деньги за пропуск концертов и спектаклей

На сайте правительства России опубликовано постановление, которое регулирует порядок возврата денежных средств в случаях отмены или непосещения по уважительной причине концерта, спектакля. выставки или экскурсии. Михаил Мишустин подписал документ еще 18 сентября.

Рок-концерт в День города.
Рок-концерт в День города.
Олег Богданов

Главное правило документа — если зрители не попали на концерт, спектакль, выставку или экскурсию по причине собственной болезни, смерти члена семьи или близкого родственника, то они смогут вернуть 100% стоимости билетов даже при подаче заявления в день проведения мероприятия.

Для этого не позднее даты мероприятия необходимо подать заявление о возврате денег в организацию или билетному оператору. К заявлению необходимо приложить билет, копию электронного чека (если билет электронный), копию паспорта и подтверждающие документы (копию больничного листа; копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство).

Если у зрителя нет возможности предоставить копию больничного или свидетельства в срок, то на это отводится еще две недели. Все остальные документы должны быть направлены вовремя.

Виктор Томенко на связи с Михаилом Мишустиным.
Виктор Томенко на связи с Михаилом Мишустиным.
altairegion22.ru

Способ возврата денег определяет сама организация. В возврате могут отказать, если зритель подал заявление позже установленного срока либо не предоставил подтверждающих документов.

Отдельный раздел правил посвящен абонементам. В этом случае полный возврат денег предусмотрен по причине болезни зрителя или смерти его родственника. При этом указанные обстоятельства должны наступить не позднее дня проведения первого мероприятия, входящего в абонемент.

В постановлении также прописаны правила переоформления именных билетов и абонементов на другого зрителя. Это можно сделать не позднее 10 дней до начала мероприятия на основании заявления. Льготные билеты могут быть переоформлены только на граждан, имеющих право на указанную льготу.

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