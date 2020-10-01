Многодетной матери из Барнаула отказали в пособии из-за сбоя на «госуслугах»

Многодетная малообеспеченная семья из Барнаула несколько месяцев не могла добиться назначения пособия на малолетних детей. Из-за сбоя на портале «госуслуг» соцзащита отказала ей в назначении выплаты. Семье пришлось просить помощи у уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.

Заявление на назначение выплаты родители троих детей подали в соцзащиту через портал «госуслуги», сообщил Борис Ларин, уполномоченный по правам человека в официальном Instagram.

Но получили отказ. В соцзащите объяснили: семья не имеет права на пособие из-за превышения среднедушевого дохода. Однако за месяц до обращения за господдержкой отец троих детей лишился работы. Из-за этого размер доходов семьи значительно сократился.

Судя по сообщению омбудсмена, доказать, что семья соответствует критериям получения выплаты, семья не могла несколько месяцев.

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае. Altapress.ru

Многодетная мать обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину. Он направил запрос и попросил провести проверку обоснованности отказа.

Проверка выявила технический сбой в одной из программ, из-за которого специалистами соцзащиты не была учтена информация о признании главы семьи безработным.

Портал госуслуг. архив портала gosuslugi.ru

Соцзащита пересмотрела свое прежнее решение (о отказе), назначила выплаты и, по словам Бориса Ларина, семье начислены все положенные выплаты за пропущенный период.

Многодетной матери принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее Altapress.ru рассказывал, как в соцзащите края отказались назначить ежемесячную выплату на ребенка жительнице Барнаула из-за ошибки в написании одной буквы в отчестве дочки.