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Многострадальную котельную в алтайском селе отремонтируют за 3 млн рублей

Более 3 млн рублей выделено из краевого и районного бюджетов на подготовку к зиме котельной села Кусак в Немецком национальном районе, сообщает районная газета «Новое время». В прошлом году из-за плохого состояния котельной и сетей в селе произошла авария, его отогревали всем миром.

Котельная в селе Кусак.
Котельная в селе Кусак.
Газета "Новое время" Немецкого национального района. nzd22.ru.

Отыграны пять аукционов на ремонт котельной: краевой бюджет выделил 2,475 млн рублей, районный — 532,5 тыс. рублей. В списке 23 наименования оборудования: от колосников до забрасывателя топлива.

Работы на котельной уже ведутся, пояснил и.о. замглавы района по строительству, ЖКХ и оперативным вопросам Виталий Лунин. 30 августа котельные в Кусаке и Шумановке проверили контролирующие органы, которые следят за сметами, ремонтом и строительством на объектах.

На период ремонта на котельной будет работать бригада или даже две, сообщил мастер участка Сергей Сулимов. По его словам, объем работ предстоит большой: частичная замена теплотрассы основного участка, обмуровка огнеупорным кирпичом первого котла, замена колосников и т. д.

Напомним, прошлой зимой во время морозов в селе Кусак произошел прорыв теплотрассы, из-за которого пришлось экстренно остановить котельную. В результате концевые участки теплотрасс перемерзли. Часть сети пришлось восстанавливать. Начать подавать тепло удалось только через четыре дня и далеко не всем. Жители домов с централизованным отоплением восстанавливали прежнее печное, десятками закупали обогреватели. Устранять аварию помогали сотни специалистов и добровольцев.

Фото: газета «Новое время», nzd22.ru

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