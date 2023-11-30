Мобильные приложения российских банков стали недоступны для скачивания

Приложение "Почта банка" также исчезло из App Store. Однако "Русский стандарт" все еще можно там скачать.
Банки попали под санкции США 2 ноября 2023 года.
Ранее стало известно, в каких случаях банк обязательно заблокирует карту.
Из Google Play пропали приложения "Почта Банка" и "Русского стандарта", сообщает ТАСС.
Приложение "Почта банка" также исчезло из App Store. Однако "Русский стандарт" все еще можно там скачать.
Банки попали под санкции США 2 ноября 2023 года.
Ранее стало известно, в каких случаях банк обязательно заблокирует карту.
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